Ceremonija u Washingtonu
Sadler dobio nagradu za istraživačko novinarstvo, u izlaganju napadao N1, iz publike ga slušao direktor Telekoma Srbija
Bivši šef uredničkog kolegija N1 Brent Sadler, koji redovito kritizira rad naše kuće u srpskim prorežimskim medijima i koji odbija odgovoriti je li viđen kako preuzima rukovođenje medijskim sektorom United grupe, prije dva tjedna dobio je nagradu američke Transatlantske liderske mreže. U publici tijekom dodjele nagrada u dalekom Washingtonu bio je i direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić, potvrđeno je za N1 Srbija.
Nekadašnji reporter CNN-a i bivši šef uredničkog kolegija N1 – pod tim je titulama britanski novinar Brent Sadler primio nagradu – za istraživačko novinarstvo. Ni tijekom dodjele nagrada ni na panel-diskusiji nije govorio o svojim istraživanjima, nego o jedinoj temi o kojoj se u posljednje vrijeme oglašava.
„Primjer – što se dogodilo s N1“, rekao je Sadler na panelu i ponovio tezu koju je lansirao u hrvatskom tjedniku Nacional, a koju su kao po zapovijedi prenosili mediji bliski vlasti u Srbiji – da vlasnici utječu na uređivačku politiku N1, a da su gledatelji dovedeni u zabludu da je riječ o neovisnom mediju.
„Javnost se zbuni. Misli da gleda CNN i da prate njihove uređivačke smjernice. Iskreno, u mom slučaju i iz mog iskustva – ja sam otišao jer nisu“, rekao je Sadler, prenosi N1 Srbija.
Jedan od članova Inicijative za slobodu medija Transatlantske liderske mreže je i glavni i odgovorni urednik upravo tog Nacionala preko kojega je Sadler napadao N1. U publici je zapažen i veleposlanik Srbije Dragan Šutanovac, ali i čovjek koji sjedi pokraj njega, koji neodoljivo podsjeća na direktora srpskog Telekoma Vladimira Lučića, pa je N1 Srbija upitala otkud on tu.
„Inicijativa za slobodu medija Transatlantske liderske mreže blisko je surađivala s američkim Newsmaxom kako bi omogućila zajednički događaj Newsmaxa i Newsmax Balkansa u Washingtonu, kako bi najavili širenje svoje mreže u Europi. Taj se događaj poklopio s našom dodjelom nagrada (oba događaja u razmaku od dva dana), pa smo na nju pozvali i gospodina Lučića“, navode iz ove Inicijative.
Upravo Newsmax Balkans, jedini domaći medij koji je prisustvovao dodjeli nagrada u Washingtonu, nije prenio da je Sadler dobio nagradu.
U prilogu Newsmaxa navedeno je samo da „ovogodišnji laureati dolaze iz najzahtjevnijih područja novinarstva – nacionalne sigurnosti, vanjske politike i ratnih zona“.
Ni spomena laureata Sadlera ni prisutnosti Vladimira Lučića, ali ni da je nagradu te organizacije dobila i Balkanska istraživačka mreža, koja je istu – odbila primiti.
„BIRN Srbija odbio je primiti nagradu TLN, između ostalog i zbog kontroverzne uloge Brenta Sadlera na srpskoj medijskoj sceni“, naveli su iz BIRN-a za N1 Srbija.
Na pitanje je li prisutnost direktora Telekoma na bilo koji način povezana sa Sadlerom, u Transatlantskoj liderskoj mreži samo kažu da njih dvojica nisu sjedila za istim stolom.
„Imali smo oko 250 gostiju na našoj dodjeli nagrada, a tijekom pauza ljudi su se mogli slobodno kretati, i mnogi su pozdravljali stare prijatelje ili upoznavali nove“, naveli su iz Transatlantske mreže.
Upitani su da pošalju primjere istraživanja koja su dovela do toga da upravo Sadler dobije nagradu za istraživačko novinarstvo.
„Gospodin Sadler nagrađen je za svoju iznimnu i dugu međunarodnu karijeru, koja je obuhvatila ratove na Bliskom istoku, kao i mnoge druge međunarodno važne teme, pri čemu je istraživačka priroda takvih izvještaja sama po sebi očita“, istaknuli su iz Transatlantske liderske mreže.
Istraživačko novinarstvo podrazumijeva samostalno prikupljanje informacija od javnog značaja koje su skrivane od javnosti ili teško dostupne, kao i dokaze za svaki izneseni podatak. Sadler je, bez dokaza, ponovno povezao navodno neprofesionalni N1 s navodnim ruskim utjecajem.
„Mislim da je vrlo rizično – ako nemamo medije koji su u stanju reći istinu, biti pošteni, uravnoteženi, odgovorni, profesionalni – ako tu damo prostora, netko će popuniti taj vakuum. Očito, Rusija je igrač u regiji“, naveo je Sadler.
Podsjetimo, Brent Sadler uporno odbija odgovoriti na pitanja N1 Srbije u vezi sa svojom potencijalnom ulogom u upravljačkoj strukturi vlasnika N1, kao i o sastancima s direktorom United grupe koji je upravo s prvim čovjekom Telekoma dogovarao slabljenje medija u Srbiji.