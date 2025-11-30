Sadler dobio nagradu za istraživačko novinarstvo, u izlaganju napadao N1, iz publike ga slušao direktor Telekoma Srbija

„Primjer – što se dogodilo s N1“, rekao je Sadler na panelu i ponovio tezu koju je lansirao u hrvatskom tjedniku Nacional, a koju su kao po zapovijedi prenosili mediji bliski vlasti u Srbiji – da vlasnici utječu na uređivačku politiku N1, a da su gledatelji dovedeni u zabludu da je riječ o neovisnom mediju.