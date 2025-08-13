Andrej Vučić predvodi naprednjake u Ćacilend, građanima dobacuje - "ustaše"

Andrej Vučić, istaknuti dužnosnik Srpske napredne stranke i brat aktualnog predsjednika Aleksandra Vučića, večeras je predvodio veću skupinu mlađih muškaraca, za koje se pretpostavlja da su pristaše SNS-a, a koji su se uputili prema kamp-naselju u Pionirskom parku, u narodu poznatom kao Ćacilend.
Na snimci objavljenoj na društvenim mrežama vidi se brat predsjednika Vučića kako hoda u masi mlađih muškaraca. Čuje se kako ga okupljeni prosvjednici dozivaju, a on im odgovara riječju: “Ustaše”. Na društvenim mrežama pretpostavljaju da se radi o pristalicama SNS-a, ali to zasad nije potvrđeno.
Podsjetimo, u Beogradu, ali i u drugim srpskim gradovima, večeras se održavaju prosvjedne šetnje kao reakcija na napade pristaša SNS-a koji su se dogodili sinoć u Vrbasu, kada su prema prosvjednicima poletjele pirotehnička sredstva i drugi predmeti, a policija nije reagirala.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
