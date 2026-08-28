MOSTAR
Anušić: Zagreb podržava neovisnost bh. Hrvata u biranju svojih predstavnika
Hrvatska će nastaviti podupirati političku neovisnost Hrvata u Bosni i Hercegovini u biranju svojih predstavnika u vlasti, budući da njihov sadašnji politički status nije pravedan, poručio je u Mostaru potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
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"Hrvatska je saveznik, naravno i partner Bosni i Hercegovini. Ali isto tako gleda s posebnom pažnjom Hrvate u Bosni i Hercegovini kao svoj narod. Želimo da Hrvati imaju svoju političku neovisnost i u tome ćemo ustrajati", rekao je Anušić novinarima uoči obilježavanja 33. obljetnice osnivanja Hrvatske Republike Herceg-Bosne.
Dodao je kako Hrvati u BiH imaju pravo na političko predstavljanje.
"Poruka koju donosim iz Hrvatske je daljnja politička potpora potpuno nepravednom statusu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nemogućnost da biraju svog predstavnika", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane.
U obraćanju na obilježavanju obljetnice Hrvatske republike HercegBosne Anušić je prenio i pozdrave predsjednika hrvatske Vlade Andreja Plenkovića, naglasivši potporu Hrvatske Hrvatima u BiH. Govoreći o razdoblju u kojem je osnovana Hrvatska zajednica, a potom i Hrvatska Republika Herceg-Bosna, istaknuo je kako su tadašnje okolnosti, uključujući rat, oblikovale političko djelovanje kako bi se Hrvati u BiH obranili i opstali.
Prethodno je zajedno s drugim izaslanstvima položio vijence i zapalio svijeće poginulim braniteljima u Mostaru.
Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović ocijenio je kako je utemeljenje Hrvatske republike HercegBosne važan dan za Hrvate u BiH, ali i za hrvatski narod u cjelini. Istaknuo je da su Hrvati opstali tamo gdje su ostale postojati institucije Hrvatske Republike Herceg-Bosne i Hrvatskoga vijeća obrane.
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