Anušić: Zagreb podržava neovisnost bh. Hrvata u biranju svojih predstavnika

U obraćanju na obilježavanju obljetnice Hrvatske republike HercegBosne Anušić je prenio i pozdrave predsjednika hrvatske Vlade Andreja Plenkovića, naglasivši potporu Hrvatske Hrvatima u BiH. Govoreći o razdoblju u kojem je osnovana Hrvatska zajednica, a potom i Hrvatska Republika Herceg-Bosna, istaknuo je kako su tadašnje okolnosti, uključujući rat, oblikovale političko djelovanje kako bi se Hrvati u BiH obranili i opstali.