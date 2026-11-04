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JEDNOGLASNA ODLUKA

Informeru zabranjeno emitiranje emisije na tjedan dana

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N1 Srbija
|
04. stu. 2026. 14:58
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N1 Srbija
N1 Srbija

Vijeće REM-a jednoglasno je odlučilo televiziji Informer na sedam dana zabraniti emitiranje emisije u kojoj je počinjeno osobito teško kršenje zakona.

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Riječ je o emisiji "Prve info", u kojoj je voditeljica Informera tijekom predizborne kampanje iznijela svoj politički stav.

Mjera se odnosi samo na emisiju „Prve info”. REM nije zabranio emitiranje cijelog programa TV Informera niti joj je oduzeo dozvolu.

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emitiranje informer srbija

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