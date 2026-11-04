JEDNOGLASNA ODLUKA
Informeru zabranjeno emitiranje emisije na tjedan dana
Vijeće REM-a jednoglasno je odlučilo televiziji Informer na sedam dana zabraniti emitiranje emisije u kojoj je počinjeno osobito teško kršenje zakona.
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Riječ je o emisiji "Prve info", u kojoj je voditeljica Informera tijekom predizborne kampanje iznijela svoj politički stav.
Mjera se odnosi samo na emisiju „Prve info”. REM nije zabranio emitiranje cijelog programa TV Informera niti joj je oduzeo dozvolu.
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