Biskupi BiH oštro reagirali na Bećirovića: Preglasavanje Hrvata je etnički aparthejd

Komisija Justitia et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine objavila je u utorak da je nastavak onemogućavanja legitimnoga političkog predstavljanja Hrvata kao konstitutivnog naroda “etnički aparthejd”.
Oštra izjava bosanskohercegovačkih biskupa uslijedila je nakon istupa predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na zasjedanju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 22. travnja, gdje je prijedloge izbornih reformi kojima bi se Hrvatima omogućilo da sami biraju vlastitoga člana Predsjedništva BiH ocijenio kao “etnički aparthejd”.
Komisija Justitia et Pax tu je ocjenu odlučno odbacila, navodeći kako legitimno predstavljanje nije prijetnja demokraciji, nego sastavni dio dejtonske ustavne arhitekture BiH.
“Stoga se s pravom može reći da je izjava gospodina Bećirovića ‘etnički aparthejd’. Naime, ako se jednom narodu onemogući birati svoje legitimne predstavnike koji bi štitili interese tog naroda, a to isto se omogući za druga dva naroda, onda je to ‘etnički aparthejd’”, navodi se u izjavi.
"Hrvatski član državnog vrha mora imati podršku Hrvata"
Željko Komšić u četiri je navrata biran za člana Predsjedništva glasovima dominantno bošnjačkih birača, što hrvatske političke stranke i institucije godinama navode kao primjer političkog preglasavanja. Takva se praksa mogla bi se nastaviti budući da je Komšićeva stranka Demokratska fronta za tu funkciju nominirala Slavena Kovačevića.
Komisija Justitia et Pax pojašnjava kako je Ustavom BiH koji je sastavni dio dejtonskog mirovnog sporazuma precizirano da hrvatski član državnoga vrha mora imati izborni legitimitet hrvatskoga naroda, a ne samo biti pripadnik hrvatskoga naroda.
Podsjetili su na presudu Ustavnoga suda BiH iz 2014. godine po kojoj “legitimno predstavljanje nije politička fraza, nego opće načelo demokracije u BiH”.
Poziv na hitnu reformu izbornog zakonodavstva
Komisija se u izjavi poziva i na praksu Europskog suda za ljudska prava, navodeći kako je taj sud odbacio zahtjev Slavena Kovačevića i Zorana Begića protiv BiH navodeći da “jedan čovjek jedan glas” nije pravo koje se jamči Europskom konvencijom o ljudskim pravima.
Poručili su kako se Bosna i Hercegovina ne može graditi na političkom preglasavanju, ustavnom relativiziranju konstitutivnosti naroda niti na pokušajima da se legitimna prava jednoga naroda proglase prijetnjom demokraciji.
Komisija Justitia et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pozvala je domaće političke predstavnike i međunarodnu zajednicu da odmah pristupe reformi izbornoga sustava, utemeljenoj na odlukama Ustavnog suda BiH, standardima Europskog suda za ljudska prava i načelima Venecijanske komisije, poručujući kako samo BiH u kojoj će svaki konstitutivni narod moći birati svoje legitimne predstavnike može biti demokratska, stabilna i europska država.
