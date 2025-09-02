Bivši premijer osuđen zbog korupcije slobodno šeće po Sarajevu

Bivši premijer Federacije BiH Fadil Novalić koji je zbog korupcije pravomoćno osuđen na četiri godine zatvora redovito napušta zatvor i šeta po Sarajevu a putuje i u Gradačac gdje ima prijavljeno prebivalište, potvrdili su u utorak iz zatvorske uprave.
Lokalni mediji objavili su fotografije na kojima se vidi Fadil Novalić kako umjesto da bude u zatvoru tijekom dana sjedi u opuštenom ozračju s društvom u sarajevskom hotelu. To je potaknulo pitanja što taj osuđenik za korupciju tamo radi i kako je mogao napustiti zatvorski krug.
No Siniša Perković, direktor državnog zatvora u Vojkovićima kod Sarajeva u kojemu Novalić služi zatvorsku kaznu, ustvrdio je kako u tome nema ničega čudnog jer je riječ o zakonom predviđenim pogodnostima.
"On je do sada koristio tri puta pravo na izlazak iz zatvora u trajanju od nekoliko dana. Sve ovisi o prijavljenoj adresi stanovanja. Kada je u Sarajevu ima tri dana, a kada ide izvan Sarajeva četiri do pet. Znam da je tražio jednom da ide kući u Gradačac i to mu je dopušteno. Nekada zna biti i pet dana jer se uračuna put", kazao je Perković za portal Raport.ba.
Za direktora Perkovića Novalić je "zatvorenik za primjer".
Novalića je Sud BiH proglasio krivim i osudio ga na četiri godine zatvora zbog korupcijske afere u kojoj je više od pet milijuna eura iz proračuna Federacije BiH tijekom pandemije prouzročene koronavirusom potrošeno na kupnju respiratora iz Kine koji su se pokazali neuporabljivima u bolničkim uvjetima.
Uz njega je na šest godina zatvora zbog istog kaznenog djela na šest godina zatvora osuđen Fahrudin Solak, bivši ravnatelj Civilne zaštite Federacije BiH.
Novalić slovi za osobu blisku čelniku Stranke demokratske akcije (SDA) Bakiru Izetbegoviću, a mediji u BiH nagađali su kako je bivši federalni premijer respiratore nabavio po naputku Sebije Izetbegović koja je tada bila ravnateljica Kliničkog centra u Sarajevu. On to tijekom suđenja nije želio potvrditi.
