Oglas

MILOŠEVIĆEV NEPRIJATELJ

Bogić Bogićević hitno operiran u Općoj bolnici u Sarajevu

author
N1info
|
20. tra. 2026. 18:59
Bogić Bogićević
N1

Nekadašnji član Predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević hitno je operiran u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu.

Oglas

Prema informacijama koje je na Facebooku podijelio njegov prijatelj Nijaz Skenderagić, Bogićević je slomio kuk te je jutros uspješno operiran, javlja N1 BiH.

"Bogić Bogićević jest slomio kuk i jutros je uspješno operiran. Prema mojim informacijama trenutačno je komunikativan i nije životno ugrožen“, naveo je Skenderagić.

Bogićević je u javnosti ostao upamćen kao jedan od najznačajnijih političkih aktera iz razdoblja raspada bivše Jugoslavije.

Posebno se istaknuo protivljenjem politici Slobodana Miloševića, kada je svojim glasom spriječio uvođenje izvanrednog stanja u SFRJ.

Nakon rata obnašao je i dužnost zastupnika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Pročitajte još

Teme
bih bogić bogićević jugoslavija sfrj slobodan milošević

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ