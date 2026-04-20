Bogić Bogićević hitno operiran u Općoj bolnici u Sarajevu

Nekadašnji član Predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević hitno je operiran u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu.
Prema informacijama koje je na Facebooku podijelio njegov prijatelj Nijaz Skenderagić, Bogićević je slomio kuk te je jutros uspješno operiran, javlja N1 BiH.
"Bogić Bogićević jest slomio kuk i jutros je uspješno operiran. Prema mojim informacijama trenutačno je komunikativan i nije životno ugrožen“, naveo je Skenderagić.
Bogićević je u javnosti ostao upamćen kao jedan od najznačajnijih političkih aktera iz razdoblja raspada bivše Jugoslavije.
Posebno se istaknuo protivljenjem politici Slobodana Miloševića, kada je svojim glasom spriječio uvođenje izvanrednog stanja u SFRJ.
Nakon rata obnašao je i dužnost zastupnika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
