Božić: Napadač na ekipu N1 Srbije navjerojatnije čovjek koji je osuđen na 15 godina zbog ubojstva

Muškarac koji je danas napao ekipu N1 u blizini Ćacilenda i razbio kameru, prema podacima drugih redakcija Srbije, vrlo je vjerojatno osoba osuđena na 15 godina zatvora zbog ubojstva počinjenog 1997., rekao je programski direktor N1 Beograda, Igor Božić.
Božić podsjeća da je ovo još jedan u nizu ozbiljnih fizičkih napada na novinare te upozorava da poruka napadača jasno govori kako se ljudi u Ćacilendu osjećaju “izvan zakona”.
Iako je kamera razbijena, snimka je spašena i pokazuje grupu mladića koji s napadačem dolaze iz Ćacilenda. Božić tvrdi da policija mora pregledati snimku te iskoristiti tragove poput otisaka i DNK-a. Prema podacima istraživačkih novinara, napadač je najvjerojatnije isti čovjek koji je u TV emisiji 2021. govorio o ubojstvu koje je počinio zbog duga i psovke — a danas je, prema riječima novinarke, također mislio da mu je netko opsovao. “Ovo je moglo završiti fatalno”, kaže Božić.
Politička odluka i pasivnost policije
Na pitanje je li napad bio naređen, Božić odgovara da ne vjeruje u izravnu zapovijed, ali da se ti ljudi osjećaju toliko slobodno i moćno da pred policijom napadaju druge bez posljedica. Krivcem smatra i prorežimske televizije koje redovito etiketiraju novinare.
Redakcija N1 gotovo sat vremena čekala je da tužiteljstvo naloži policiji obavljanje očevida, što Božić naziva političkom odlukom. Podsjeća i na ranije napade na novinare te prijetnje redakciji, uz poruku da nitko nije odgovarao — ni napadači, ni policajci koji su udarali ekipu N1 tijekom izvještavanja, niti osoba koja im je poslala prijetnju da će “završiti kao Charlie Hebdo”.
"Naši i njihovi"
Božić vjeruje da bi se sve moglo riješiti u jednom danu — samo kada bi policija dobila jasnu naredbu da sprovodi zakon. “Bojim se da naredba i dalje glasi: ‘ovi su naši, oni su njihovi’. Prema našima sve najbolje, prema njihovima možete raditi što god želite. U tome je tragedija koju živimo.”
Ističe i koliko su okolnosti nenormalne — novinarka i snimatelj nisu ništa pitali te ljude, a oni im prilaze, otimaju kameru s leđa i bacaju je na beton.
"Nije to opasno - to je Divlji zapad. Ovde svako uzima svoju pravdu u svoje ruke, a da ne govorimo o tome da su novinari ti koji treba da prenesu sliku onoga što se dešava. I po svim konvencijama su zaštićeni, ali ne u ovoj zemlji, očigledno", zaključio je on.
