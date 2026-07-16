Udruge HVO-a uz saborsku rezoluciju: Hrvati u BiH neće pristati na preglasavanje

„Hrvatska je potpisnica i jamac Daytonskog sporazuma i ima obvezu i pravo upozoravati na sustavne nepravilnosti koje onemogućuju hrvatski narod da bira svoje legitimne predstavnike“, navodi se u priopćenju Koordinacija udruga HVO-a. Dodali su kako Hrvati nisu tražili privilegije, nego ono što im pripada po Ustavu BiH — ‘jednakopravnost i legitimno predstavljanje.‘