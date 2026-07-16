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'RH je potpisnica Daytona'

Udruge HVO-a uz saborsku rezoluciju: Hrvati u BiH neće pristati na preglasavanje

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Hina
|
16. srp. 2026. 16:43
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08.04.2024. Mostar, Bosna i Hercegovina Centralna svecanost povodom 19. godisnjice osnivanja 1. pjesadijskog puka OS BiH i 32. godisnjice HVO-a Photo: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Denis Kapetanovic/PIXSELL

Koordinacija udruga Domovinskog rata Hrvatskoga vijeća obrane u BiH u četvrtak je priopćila da Republika Hrvatska kao potpisnica Daytonskog sporazuma ima pravo ukazati na preglasavanje Hrvata, reagirajući na kritike bošnjačkih dužnosnika zbog donošenja posebne rezolucije u Hrvatskom saboru.

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Donošenje Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH na inicijativu DP-a osudio je veliki broj bošnjačkih dužnosnika i političkih stranaka nazivajući to miješanjem u unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine.  

Hrvatska je potpisnica i jamac Daytonskog sporazuma i ima obvezu i pravo upozoravati na sustavne nepravilnosti koje onemogućuju hrvatski narod da bira svoje legitimne predstavnike“, navodi se u priopćenju Koordinacija udruga HVO-a. Dodali su kako Hrvati nisu tražili privilegije, nego ono što im pripada po Ustavu BiH — ‘jednakopravnost i legitimno predstavljanje.‘  

U priopćenju su naveli kako se u unutarnje stvari BiH miješaju Iran i Turska, no da to ne smeta političkim dužnosnicima Bošnjaka.  

Koordinacija udruga Domovinskog rata HVO-a navela je da je bošnjačka strana tijekom posljednjih petnaestak godina odbila desetke prijedloga izmjena Izbornog zakona, što smatraju glavnim izvorom krize u zemlji. Dodali su kako Hrvati u BiH neće pristati na preglasavanje i političku podređenost. 

Posebno su se okomili na ministra obrane BiH Zukana Heleza koji je pak zahtjev za uspostavom hrvatske izborne jedinice, kako bi se prestalo s preglasavanjem Hrvata, usporedio sa zločinima iz rata koji su počinjeni na teritoriju pod nadzorom HercegBosne.   

“Zukan Helez nije glas BiH - on je politički satelit sarajevske politike koja sustavno ppokušava ugušiti prava Hrvata”, naveli su u priopćenju iz Koordinacije udruga Domovinskog rata Hrvatskoga vijeća obrane u BiH. 

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