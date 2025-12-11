Brojne nepravilnosti na izborima za Dodikova nasljednika: Glasalo se i bez dokumenata

Članica SIP-a Vanja Bjelica Prutina konstatirala je na sjednici održanoj u Sarajevu kako se mora istražiti podatak da je naknadnim provjerama glasačkih listića s biračkih mjesta na kojima je provedeno kontrolno brojanje utvrđeno kako je najmanje 1660 osoba glasalo a da na to nije imalo zakonsko pravo jer nisu imali važeće osobne dokumente.