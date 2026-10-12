Hrvati obožavaju sport, ali se baš i ne bave njime. Posebno ga izbjegavaju - muškarci

Najveća se odnosi na zabavu: samo 12 posto aktivnih građana Hrvatske vježba ili se bavi sportom radi zabave, u usporedbi s 23 posto u EU-u. Slijedi opuštanje (30 posto naspram 39 posto), a nešto rjeđe nego u EU-u kao motivi se navode i poboljšanje ili održavanje tjelesnog zdravlja (38 posto naspram 44 posto), odlazak s jednog mjesta na drugo (24 posto naspram 30 posto) te suzbijanje učinaka starenja (15 posto naspram 20 posto).