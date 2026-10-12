Revizorski div pomogao prikriti Abramovičevo bogatstvo: Iz knjiga nestale vile, jahte i avioni

Abramovičevi odvjetnici odbacuju optužbe. Tvrde da njihov klijent nije utajio porez niti prikrivao imovinu te da BBC nije dokazao da je znao za krivotvorenje dokumenata, odobrio ga ili naredio. Deloitte Cyprus izjavio je da ne može komentirati konkretne optužbe jer se odnose na dokumentaciju stariju od 20 godina kojoj više nema pristup, ali je naglasio da posluje u skladu sa zakonom.