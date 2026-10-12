sumnjivi poslovi
Revizorski div pomogao prikriti Abramovičevo bogatstvo: Iz knjiga nestale vile, jahte i avioni
Deloitte, jedna od najvećih svjetskih revizorsko-računovodstvenih kompanija, odobravao je financijske izvještaje kojima je iz poslovnih knjiga uklonjena imovina ruskog milijardera Romana Abramoviča, a njegovi su savjetnici navodno koristili retroaktivno datirane dokumente kako bi prikrili vlasništvo i izbjegli plaćanje poreza. To je pokazala istraga BBC-jeve emisije Panorama, provedena u suradnji s organizacijom Bureau of Investigative Journalism.
Novinari BBC-a su analizirali tisuće dokumenata koji su procurili iz tvrtke MeritServus, koja je upravljala dijelom Abramovičevih offshore poslova. Dokumentacija upućuje na to da su luksuzne nekretnine, jahte, privatni avioni i milijarde dolara uklanjani iz javno dostupnih financijskih izvještaja.
Prema istrazi, Deloitte Cyprus odobrio je izvještaje tvrtke Amiscan Investments u kojima je imovina vrijedna 672 milijuna dolara zamijenjena prikazom imovine vrijedne samo 75.000 dolara. Među izostavljenom imovinom bile su vila u engleskom West Sussexu, stan u Londonu, imanje na jugu Francuske, privatni avioni i jahte, uključujući Pelorus, procijenjenu na 147,5 milijuna dolara.
Kako bi izbjegli javno objavljivanje podataka nakon uvođenja novih ciparskih pravila 2006. godine, Abramovičevi suradnici navodno su prebacili imovinu na povezanu tvrtku registriranu na Britanskim Djevičanskim Otocima. Dokumenti su pritom retroaktivno datirani kako bi se stvorio dojam da je prijenos obavljen još 2003. godine.
Istraga je otkrila i sumnjive aranžmane povezane s tvrtkom Kravin Investments, koja je 2003. na bankovnim računima imala gotovo dvije milijarde dolara. Budući da je ostvarivala prihode od kamata, trebala je plaćati porez na Cipru. Prema dokumentima, Abramovičevi savjetnici pripremili su izmjene financijskih evidencija kojima se nastojalo prikazati da tvrtka novac samo čuva i ulaže za drugu kompaniju te da nema obvezu plaćanja poreza na ostvarene prihode.
Sličan obrazac istraživači su pronašli i u slučaju tvrtke Electus Investments. Preko nje je bilo evidentirano više od deset milijardi dolara Abramovičeva poslovnog bogatstva, no nakon retroaktivnog prijenosa vlasništva u javno dostupnim izvještajima ciparske tvrtke ostala je prikazana imovina vrijedna samo 145.000 dolara.
Odvjetnik Andrew Mitchell ocijenio je da dokumentacija upućuje na očito izbjegavanje poreznih obveza, dok je profesor računovodstva Lord Sikka upozorio na moguće kršenje zakonskih dužnosti. Istraga otvara i pitanje odgovornosti međunarodnih financijskih i pravnih savjetnika koji pomažu upravljati bogatstvom oligarha.
Abramovičevi odvjetnici odbacuju optužbe. Tvrde da njihov klijent nije utajio porez niti prikrivao imovinu te da BBC nije dokazao da je znao za krivotvorenje dokumenata, odobrio ga ili naredio. Deloitte Cyprus izjavio je da ne može komentirati konkretne optužbe jer se odnose na dokumentaciju stariju od 20 godina kojoj više nema pristup, ali je naglasio da posluje u skladu sa zakonom.
Abramovič je 2003. kupio nogometni klub Chelsea, a nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. britanske vlasti uvele su mu sankcije zbog povezanosti s Vladimirom Putinom te je bio prisiljen prodati klub. Na otoku Jersey zamrznuta mu je imovina vrijedna približno 5,4 milijarde funti, a protiv njega se vodi i zasebna kaznena istraga čije optužbe njegovi odvjetnici također odbacuju.
Istraga BBC-ja i Bureau of Investigative Journalism dio je šireg projekta Cyprus Confidential, koji se temelji na dokumentima koji su procurili o poslovanju offshore kompanija i otvara pitanja o tome kako je imovina vrijedna milijarde dolara mogla nestajati iz javnih financijskih izvještaja.
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