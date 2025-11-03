Dijana Hrka: Nisam uplašena i nastavljam štrajk glađu, znam zašto sam ovdje

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice, izjavila je za N1 Srbiju da nije uplašena, da nastavlja štrajk glađu i da zna zašto je ondje gdje jest.
Oglas
"Najvažnija mi je podrška, to znači da smo složni i da se držimo zajedno. Mislim da trebamo srušiti ovu vlast – u smislu raspisivanja izbora i ispunjavanja studentskih zahtjeva“, rekla je Hrka.
U noći između nedjelje i ponedjeljka bilo je privođenja u Beogradu. Kako je MUP priopćio oko 2 sata ujutro, u službene prostorije privedeno je 37 osoba. Među uhićenima je i aktivist Vladimir Štimac. Dio građana koji su u nedjelju došli podržati Dijanu Hrku, majku Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice, proveo je noć s njom. Cijela večer u nedjelju bila je napeta ispred Skupštine, jer su se, nasuprot ljudima koji podržavaju Dijanu Hrku, pojavili i pristaše vlasti te ispunili prostor koji su nazvali Ćacilend. Suprotno boli jedne majke, oni su puštali domoljubne pjesme i igrali kolo. U jednom je trenutku iz „Ćacilenda“ bačena pirotehnika.
Hrka ističe da joj je najteže to što je policija dopuštala ljudima iz „Ćacilenda“ da napadaju građane.
"Najgore mi je to što je, uz toliku prisutnost policije, pet Ćacija napalo narod, a pri tome je i jedan policajac ozlijeđen. Da se okrenu protiv našeg naroda, da kažu da smo mi krivi i da krenu na nas – e, to je najgore. Poslije sam se obratila megafonom i rekla da će policija odgovarati. Neka rade svoj posao iskreno. Koga oni čuvaju? Ćacilend. Vučića i Dačića treba biti sram, kao i cijeli rukovodeći kadar“, dodala je.
Istaknula je da nije uplašena i da neće odustati od štrajka glađu "jer zna zašto je tu gdje jest i neće odustati od svog cilja".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas