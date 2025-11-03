Dijana Hrka: Nisam uplašena i nastavljam štrajk glađu, znam zašto sam ovdje

U noći između nedjelje i ponedjeljka bilo je privođenja u Beogradu. Kako je MUP priopćio oko 2 sata ujutro, u službene prostorije privedeno je 37 osoba. Među uhićenima je i aktivist Vladimir Štimac. Dio građana koji su u nedjelju došli podržati Dijanu Hrku, majku Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice, proveo je noć s njom. Cijela večer u nedjelju bila je napeta ispred Skupštine, jer su se, nasuprot ljudima koji podržavaju Dijanu Hrku, pojavili i pristaše vlasti te ispunili prostor koji su nazvali Ćacilend. Suprotno boli jedne majke, oni su puštali domoljubne pjesme i igrali kolo. U jednom je trenutku iz „Ćacilenda“ bačena pirotehnika.