Dijana Hrka započela štrajk glađu: "Ako moram, neka umrem časno"

N1 Srbija
02. stu. 2025. 14:21

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, jedne od žrtava pada nadstrešnice, započela je štrajk glađu ispred Skupštine, a za N1 Srbiju je izjavila da "ostaje do daljnjega“.

Kaže da su njezini zahtjevi jasni.

„Svi odgovorni za pad nadstrešnice moraju biti procesuirani i saslušani. Tužiteljstvo i policija trebaju raditi svoj posao, a ne da mene tuku, tri dana maltretiraju i danas gone po autocesti. Nisam to zaslužila, nisam terorist ni kriminalac. Stabilna sam i došla sam štrajkati glađu jer želim da rade svoj posao, da znam tko mi je ubio dijete i još 15 ljudi, da se puste svi studenti koji su uhićeni i da kukavica raspiše izbore ako se usudi. Ostajem do daljnjega, neću prestati sa štrajkom – ako treba umrijeti, neka bude tako, umrijet ću časno“, rekla je.

Na pitanje o prisutnosti pripadnika interventne policije kod Ćacilenda, Hrka odgovara protupitanjem upućenim nadležnima:

„Pitam državni vrh – boje li se oni jedne žene, jedne majke koja traži istinu i pravdu? Kakva je ovo država, kakav je ovo pravni sustav? Ljudi neće odustati, okupit će se, tek će se okupiti. Hvala prije svega mojim studentima, srednjoškolcima, mom narodu, mojoj Srbiji – hvala svima“, kazala je.

Istaknula je da bi uskoro trebali stići šator i vreće za spavanje.

„To su ljudi sami organizirali. Vidite moje veterane – tu su, doći će ih još. Postavit ćemo šator ovdje, ne daju nam ući, tamo mogu samo batinaši, ali to nije moja Srbija. Vidite kako je naša Srbija lijepa – oni su izašli zbog novca, a mi smo izašli zbog ljubavi, pravde i istine“, rekla je.

Dijana Hrka

