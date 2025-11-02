Dijana Hrka započela štrajk glađu: "Ako moram, neka umrem časno"

„Svi odgovorni za pad nadstrešnice moraju biti procesuirani i saslušani. Tužiteljstvo i policija trebaju raditi svoj posao, a ne da mene tuku, tri dana maltretiraju i danas gone po autocesti. Nisam to zaslužila, nisam terorist ni kriminalac. Stabilna sam i došla sam štrajkati glađu jer želim da rade svoj posao, da znam tko mi je ubio dijete i još 15 ljudi, da se puste svi studenti koji su uhićeni i da kukavica raspiše izbore ako se usudi. Ostajem do daljnjega, neću prestati sa štrajkom – ako treba umrijeti, neka bude tako, umrijet ću časno“, rekla je.