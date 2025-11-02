Dijana Hrka započela štrajk glađu: "Ako moram, neka umrem časno"

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, jedne od žrtava pada nadstrešnice, započela je štrajk glađu ispred Skupštine, a za N1 Srbiju je izjavila da "ostaje do daljnjega“.
Kaže da su njezini zahtjevi jasni.
„Svi odgovorni za pad nadstrešnice moraju biti procesuirani i saslušani. Tužiteljstvo i policija trebaju raditi svoj posao, a ne da mene tuku, tri dana maltretiraju i danas gone po autocesti. Nisam to zaslužila, nisam terorist ni kriminalac. Stabilna sam i došla sam štrajkati glađu jer želim da rade svoj posao, da znam tko mi je ubio dijete i još 15 ljudi, da se puste svi studenti koji su uhićeni i da kukavica raspiše izbore ako se usudi. Ostajem do daljnjega, neću prestati sa štrajkom – ako treba umrijeti, neka bude tako, umrijet ću časno“, rekla je.
Na pitanje o prisutnosti pripadnika interventne policije kod Ćacilenda, Hrka odgovara protupitanjem upućenim nadležnima:
„Pitam državni vrh – boje li se oni jedne žene, jedne majke koja traži istinu i pravdu? Kakva je ovo država, kakav je ovo pravni sustav? Ljudi neće odustati, okupit će se, tek će se okupiti. Hvala prije svega mojim studentima, srednjoškolcima, mom narodu, mojoj Srbiji – hvala svima“, kazala je.
Istaknula je da bi uskoro trebali stići šator i vreće za spavanje.
„To su ljudi sami organizirali. Vidite moje veterane – tu su, doći će ih još. Postavit ćemo šator ovdje, ne daju nam ući, tamo mogu samo batinaši, ali to nije moja Srbija. Vidite kako je naša Srbija lijepa – oni su izašli zbog novca, a mi smo izašli zbog ljubavi, pravde i istine“, rekla je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
