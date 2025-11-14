Dijana Hrka vratila se iz bolnice, poručila: "Ja zaista mogu umrijeti, a institucije neće početi raditi svoj posao"

Dijana Hrka izašla je danas poslijepodne iz bolnice nakon pružene medicinske pomoći. Opća bolnica MediGroup priopćila je ranije danas da je ponovno primljena u tu zdravstvenu ustanovu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, radi pružanja potrebne medicinske pomoći. Nakon procjene stanja, pacijentici je osiguran nadzor liječnika i odgovarajuća terapija, navodi se u priopćenju.