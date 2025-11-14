Dijana Hrka vratila se iz bolnice, poručila: "Ja zaista mogu umrijeti, a institucije neće početi raditi svoj posao"

Dijana Hrka, majka Stefana koji je poginuo u padu nadstrešnice, štrajka glađu već 13. dan. Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja tijekom dana prevezena je u bolnicu. I prijevoznik Milomir Jaćimović nastavio je štrajk glađu peti dan, dok je njegov maloljetni sin jučer prekinuo štrajk.
Dijana Hrka izašla je danas poslijepodne iz bolnice nakon pružene medicinske pomoći. Opća bolnica MediGroup priopćila je ranije danas da je ponovno primljena u tu zdravstvenu ustanovu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, radi pružanja potrebne medicinske pomoći. Nakon procjene stanja, pacijentici je osiguran nadzor liječnika i odgovarajuća terapija, navodi se u priopćenju.
Hrka se vratila u svoj šator kod Skupštine Srbije. Veterani su je u invalidskim kolicima iz automobila prebacili u šator. “Okupljeni građani skandirali su: ‘Dijana, Dijana’.” Građani su je pozdravili i pljeskom.
Kasnije se obratila okupljenim novinarima. Upitala je kako je moguće da nijedna institucija ne reagira te dodala da te iste institucije ne rade svoj posao.
“Nijedna institucija, što se tiče mene, nije počela raditi svoj posao. Ja zaista mogu umrijeti, a institucije neće početi raditi svoj posao”, rekla je Hrka u obraćanju medijima.
