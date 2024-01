Dobre vijesti iz Križne jame: Noćas pao vodostaj, izgledi za izvlačenje jako dobri

Podijeli :

Pet osoba, tročlana obitelj i dva vodiča, proveli su drugu noć u Križnoj jami u Sloveniji. Tijekom subotnjeg izleta špilja se zbog obilnih kiša napunila vodom pa se nisu mogli vratiti na površinu. Kako je za N1 kasno sinoć rekao voditelj speleospasilačke službe Walter Zakrajšek, spasilačke ekipe ponovno će se spustiti u špilju danas oko 9 sati. Bude li sve kako treba, izletnici će izaći iz špilje između četiri i pet sati popodne. Izlazak iz špilje neće biti lagan, dio puta morat će i plivati. No, voda se tijekom noći povukla pa su izgledi za spašavanje jako dobri.

U tijeku je već treći dan spašavanja petero ljudi zarobljenih u Križnoj jami koja je tijekom subotnjeg izleta bila poplavljena zbog obilnih kiša. I jučer, kao i u subotu, spasilačke ekipe uspjele su doći do petero zarobljenih ljudi, a do njih i natrag trebalo je dobrih osam sati. No, razina vode u špilji još uvijek je bila previsoka da bi ih se sigurno izvelo na površinu.

Ponedjeljak donosi dobre vijesti jer se voda u špilji tijekom noći povukla. Oko 8 sati ujutro već se čamcem moglo doći do prvog sifona, što je dobra vijest za spašavanje zarobljenih. Ronioci speleospasilačke službe i ronioci jedinice za brze intervencije Uprave za zaštitu i spašavanje, prema posljednjim informacijama, trebali su oko 9 sati ujutro ući u špilju.

Voditelj speleospasilačke službe Walter Zakrajšek, s kojim smo posljednji put razgovarali sinoć oko 22 i 30 sati, rekao je da su zarobljene osobe u dobrom psihičkom i fizičkom stanju. “Nalaze se u logoru koji smo im postavili, imaju grijalice, toplo im je, kuhaju i čekaju da voda padne toliko da mogu izaći iz špilje”, rekao je Zakrajšek.

Zakrajšek je za N1 objasnio i da će, ako sve bude kako treba, već danas uspjeti izvući zarobljene izletnike i vodiče iz špilje. Spasioci bi se u špilju trebali spustiti iza 9 sati, a do ponovnog dolaska do zarobljenih ljudi trebat će četiri do pet sati. Ako se vodostaj pokaže dovoljno niskim, obući će ih u neoprenska ronilačka odijela, psihički ih pripremiti i krenuti s njima na izlazak iz špilje.

Ovaj planirani pothvat nije nimalo lak. Dio špilje je još uvijek potpuno poplavljen, voda se mora povući toliko da se u najtežem dijelu može plivati ​​prsno. Ukratko, između vode i stropa špilje bit će dovoljno prostora da mogu plivati poput žaba, rekao je Zakrajšek. Svaki od pet zarobljenika imat će uz sobom i jednog ronioca. Zatim će dio puta iz pećine morati pješačiti, a dijelom će se moći voziti čamcima.

“Nadamo se da ćemo ih iz špilje izvući tijekom dana, računamo da bi se to moglo dogoditi između četiri i pet popodne”, rekao je sinoć Walter Zakrajšek za N1.

To je prva nesreća u Križnoj jami, špiljskom sustavu dužine 8.273 metra ispod područja između Blokog, Loškog i Cerkniškog polja. Ni mještani se ne sjećaju nesreće u ovoj pećini. Špilja je popularno turističko mjesto, ljudi čekaju više od godinu dana da je posjete, rekao je Zakrajšek. Špilja je karakteristična po lancu podzemnih jezera sa smaragdnozelenom vodom. U subotu, prema riječima spasioca, uvjeti za obilazak špilje nisu bili pogodni zbog obilne kiše, no još nije poznato zašto je Udruga ljubitelja Križne jame ipak krenula na izlet.

