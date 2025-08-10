Dodik: Ili će se RS dovoljno distancirati od Sarajeva, ili RS-a neće biti

"RS je za njih sinonim za zlo i zato je jasno da je ovdje obračun muslimana s nama kršćanima", izjavio je Dodik kojega je Sud BiH osudio na godina dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice a Središnje izborno povjerenstvo (SIP) nakon toga mu je oduzelo mandat entitetskog predsjednika jer Izborni zakon takvu mjeru predviđa za svakog dužnosnika koji je osuđen na kaznu dužu od šest mjeseci zatvora.