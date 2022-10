Podijeli:







Izvor: Tanjug / AP, Darko Vojinović

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sinoć je na engleskom jeziku Židovima čestitao praznik Jom kipur, a čestitka se zbog gramatičkih grešaka uskoro proširila Twitterom.

“In those times of reflection and pray, I would like send message to @Isaac_Herzog the State od Israel and all Juwish people: G’mar Chatimah Tovah”, napisao je Dodik.

“U vremenima prisjećanja i molitve, želio bih poslati poruku predsjedniku Izraela Isaacu Herzogu i čitavom izraelskom narodu riječima G’mar Chatimah Tovah”, glasi prijevod Dodikove poruke.

Ovi ljudi su funkcionalno nepismeni na svakom jeziku. pic.twitter.com/YiZWNlUKMJ — Emir Suljagić (@suljagicemir1) October 4, 2022

Umjesto “Jewish”, Dodik je napisao “Juwish” što je nepravilno. Dodik je napravio i niz gramatičkih grešaka, a tvit je kasnije obrisan.

“Ovi ljudi su funkcionalno nepismeni na svakom jeziku”, komentirao je Emir Suljagić, predsjednik Memorijalnog centra u Srebrenici.

Jom kipur (hebr. jom kippur: dan pomirbe), židovski je vjerski blagdan na koji se obavlja obred pomirenja naroda s Bogom i očišćenja od grijeha.