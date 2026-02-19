Oglas

"rehabilitacija ustaštva"

Dodik nakon Čovićevog druženja s Thompsonom: "Riječ je o političkoj i povijesnoj sodomi i gomori"

N1 Info
19. velj. 2026. 19:26
Milorad Dodik
SERGEI ILNITSKY / AFP

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik komentirao je susret šefa HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i pjevača Marka Perkovića Thompsona u Mostaru.

"Fotografiranje Dragana Čovića s Thompsonom nije bezazlen estradni trenutak, nego nastavak opasne rehabilitacije ustaštva i pokušaj da se ta ideologija presvuče u tobožnje 'europske vrijednosti'.

Thompson je oličenje neoustaštva, promotor pokliča pod kojima je ubijeno 800.000 Srba u NDH, od toga pola milijuna u Jasenovcu, i svaka njegova pojava kod nas Srba izaziva uznemirenost i odbijanje", poručio je Milorad Dodik u objavi na X-u.

"Ako su europske vrijednosti relativizacija nacističkih i ustaških zločina, onda je riječ o političkoj i povijesnoj sodomi i gomori s kojom Republika Srpska ništa ne želi imati.

Mnoge zemlje EU-a zabranile su Thompsonove koncerte, a i nastupi u državi iz koje dolazi unose strah među one malobrojne Srbe koji su u njoj ostali. Njegov nastup u BiH samo je dodatno podigao tenzije, produbio podjele i nerazumijevanje", dodao je.

"Svatko tko se fotografira, pjeva ili odlazi na koncerte ustaških apologeta vrijeđa žrtve Drugog svjetskog rata - prije svega srpski i židovski narod, koji su bili među najvećim stradalnicima u zločinačkoj NDH.

Relativiziranje zločina i promocija ustaštva nije samo povijesni revizionizam, već čin otvorenog neprijateljstva prema Republici Srpskoj, čije je postojanje neraskidivo vezano uz antifašističku borbu i sjećanje na nevine žrtve", kaže Dodik.

"Ako je moguće promovirati ustaštvo pod europskom zastavom ili uz europsku šutnju, onda Republika Srpska ima puno pravo svoju samostalnost graditi i na jasnom odbijanju da bude dio takvog društva i takvih vrijednosti", poručio je Milorad Dodik.

Dragan Čović Marko Perković Thompson Milorad Dodik Republika Srpska Thompson relativizacija zločina ustaštvo

