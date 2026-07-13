Dodik uz Čovića: Hrvati u BiH su poniženi, jedino rješenje je hrvatska izborna jedinica

„Mi ćemo podržati svaku inicijativu da se to pitanje riješi u interesu hrvatskog konstitutivnog naroda i to ćemo bez oklijevanja učiniti. Jedino ispravno rješenje jest hrvatska izborna jedinica, kako bi se na pravi način očuvala politička vidljivost Hrvata“, rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka s Čovićem u Mostaru.