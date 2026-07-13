Čović zahvalio Dodiku: Traži ukidanje odluka visokih predstavnika

"Predsjedateljica Vijeća ministara upoznala nas je s onim što bismo još mogli zajednički napraviti u Vijeću ministara, a razgovarali smo i o tome što još možemo završiti u Zastupničkom domu i Domu naroda tijekom ovog mjeseca, jer nakon toga slijedi stanka i predizborne aktivnosti, kada vjerojatno više neće biti takvih zasjedanja", rekao je.