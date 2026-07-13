SASTANAK U MOSTARU
Čović zahvalio Dodiku: Traži ukidanje odluka visokih predstavnika
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je nakon sastanka izaslanstava HDZ-a BiH i SNSD-a u Mostaru da je riječ o nastavku redovitih razgovora dviju stranaka, čiji je cilj analizirati dosadašnju suradnju i dogovoriti prioritete za iduće razdoblje.
Ocijenio je da suradnja HDZ-a BiH i SNSD-a, uspostavljena prije više godina, dobro funkcionira.
"Čini mi se da suradnja koju smo uspostavili odavno, a posljednji sporazum potpisali u prosincu 2022. godine, funkcionira jako dobro i želimo da tako ostane do sljedećih izbora, a naravno i nakon izbora, ako to okolnosti dopuste", rekao je Čović.
Razgovarali o radu Vijeća ministara i Parlamenta
Kazao je da su tijekom sastanka razmijenili informacije o radu institucija Bosne i Hercegovine, javlja N1 BiH.
"Predsjedateljica Vijeća ministara upoznala nas je s onim što bismo još mogli zajednički napraviti u Vijeću ministara, a razgovarali smo i o tome što još možemo završiti u Zastupničkom domu i Domu naroda tijekom ovog mjeseca, jer nakon toga slijedi stanka i predizborne aktivnosti, kada vjerojatno više neće biti takvih zasjedanja", rekao je.
Čović je zahvalio predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i njegovim suradnicima na, kako je rekao, razumijevanju tijekom zajedničkog traženja rješenja za otvorena pitanja proteklih godina.
"Nikad na štetu nekoga trećeg koji danas nije među nama, nego smo željeli pokazati da se dogovorom može pronaći izlaz za sve probleme koji danas postoje među nama", istaknuo je.
"Postoje razlike, ali uvijek pronađemo dogovor"
Govoreći o odnosima HDZ-a BiH i SNSD-a, Čović je priznao da među strankama postoje razlike, ali je naglasio da su ih nastojali rješavati dijalogom.
"Postoje razlike između dvije stranke u pojedinim pitanjima, ali nastojali smo da one ne budu vidljive ili da budu predmet naših rasprava, bez obzira radi li se o vanjskoj politici, za koju nemamo ni strategiju ni zakon koji bi je definirao, ili o unutarnjim pitanjima i međunarodnim institucijama koje ovdje djeluju", rekao je.
Dodao je kako dosadašnja praksa pokazuje da je dogovor moguć.
"Čini mi se da smo do sada uvijek znali pronaći put kroz naše suradnike u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti kako bismo postigli dogovor. Drago mi je da su kolege koje su danas bile ovdje u stalnoj komunikaciji i tako ćemo nastaviti i dalje", kazao je.
Fokus na razdoblje prije početka kampanje
Čović je istaknuo da je do izbora ostalo oko 80 dana te da sastanak nije bio posvećen izbornoj kampanji.
"Ostalo nam je osamdesetak dana do izbora, pa o tome ne smijemo previše govoriti kako ne bismo prekršili zakon. Ovaj sastanak prije svega bio je posvećen tome kako najbolje iskoristiti naredna dva mjeseca do početka izborne kampanje. Tijekom kampanje moći ćemo otvorenije govoriti o političkim ciljevima", rekao je.
Dodao je da su obje stranke predstavile svoje planove i očekivanja za predstojeće razdoblje.
"Kratko smo predstavili što HDZ BiH planira učiniti u ovom razdoblju i kakav rezultat očekuje. Slično smo čuli i od kolega iz SNSD-a i nastavljamo raditi. Čini mi se da postoji dobra osnova za planiranje razdoblja koje je pred nama", zaključio je.
Traži ukidanje odluka visokih predstavnika
Odgovarajući na pitanja novinara, Čović je rekao da smatra kako bi za Bosnu i Hercegovinu bilo najbolje ukinuti sve odluke koje su donosili visoki predstavnici.
"Najrealnije bi bilo za sve u BiH staviti izvan snage sve odluke koje su donosili visoki predstavnici", poručio je.
Osvrnuo se i na Deklaraciju koja će se naći pred Hrvatskim saborom, rekavši da nijedna dosadašnja deklaracija nije u cijelosti provedena.
"Uvijek sam uvjeren da u konačnici moramo riješiti pitanje legitimnog predstavljanja i ustavne jednakopravnosti. Na nama je da to riješimo nakon uspostave vlasti. Bez toga ćemo imati još četiri izgubljene godine u Bosni i Hercegovini", zaključio je Čović.
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