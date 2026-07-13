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POD KONTROLOM JE

FOTO / Evo zašto je izbio veliki požar na istoku Zagreba

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N1 Info
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13. srp. 2026. 16:22
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16:40
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požar, Zagreb
Dnevnik.hr

Požar koji je u ponedjeljak poslijepodne izbio u Industrijskoj cesti u Sesvetama stavljen je pod kontrolu, izvijestili su zagrebački vatrogasci.

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Kako doznaje Dnevnik.hr, gusti crni dim širi se Sesvetama, a do požara je došlo u tvrtki Cezar, koja se bavi reciklažnom djelatnosti.

Zagrebački vatrogasci priopćili su da su dojavu o požaru zaprimili oko 15 sati te da se radilo o požaru kamiona, koji je u međuvremenu ugašen.

požar, Sesvete
Dnevnik.hr

Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, uz pojačanje dežurne ekipe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sesvete i pripadnika lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Vlasnik objekta osigurao je građevinski stroj te je u tijeku uklanjanje izgorjelog materijala, a vatrogasci očekuju skoru potpunu normalizaciju stanja.

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Teme
cezar požar sesvete vatrogasci zagreb

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