POD KONTROLOM JE
FOTO / Evo zašto je izbio veliki požar na istoku Zagreba
Požar koji je u ponedjeljak poslijepodne izbio u Industrijskoj cesti u Sesvetama stavljen je pod kontrolu, izvijestili su zagrebački vatrogasci.
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Kako doznaje Dnevnik.hr, gusti crni dim širi se Sesvetama, a do požara je došlo u tvrtki Cezar, koja se bavi reciklažnom djelatnosti.
Zagrebački vatrogasci priopćili su da su dojavu o požaru zaprimili oko 15 sati te da se radilo o požaru kamiona, koji je u međuvremenu ugašen.
Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, uz pojačanje dežurne ekipe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sesvete i pripadnika lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Vlasnik objekta osigurao je građevinski stroj te je u tijeku uklanjanje izgorjelog materijala, a vatrogasci očekuju skoru potpunu normalizaciju stanja.
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