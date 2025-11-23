Dodik proglasio pobjedu svog kandidata na izborima za predsjednika Republike Srpske

"Pobijedio je naš kandidat Siniša Karan i to je neupitno", kazao je pred novinarima Dodik koji se pritom potužio kako je SNSD u izbore ušao pod nepovoljnim okolnostima zbog "stranog intervencionizma". Ocijenio je da je to demotiviralo značajan dio birača da uopće glasaju pa je stoga i ukupni odaziv birača bio mali.