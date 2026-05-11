Dodik komentirao odlazak Schmidta: Na kraju mu mogu ponuditi jedan prijedlog...

Iz Republike Srpske pristižu prve reakcije na odlazak visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta. Među onima koji su se oglasili je i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Nije nepoznata činjenica da je Dodik bio žestoki zagovornik Schmidtovog odlaska, ali i općenito odlaska Ureda visokog predstavnika (OHR) iz BiH. Osporavao je odluke koje je visoki predstavnik donosio, a u javnim istupima ponavljao da su Schmidt i svi njegovi prethodnici nezakonito izabrani.
Ni u ovoj najnovijoj reakciji nije bilo odstupanja od navedenih stavova.
"Christian Schmidt odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao – bez legitimiteta, bez odluke Vijeća sigurnosti UN-a i bez međunarodnog prava na svojoj strani. Sve vrijeme njegova mandata bilo je jasno da je riječ o čovjeku koji je u BiH boravio i djelovao mimo procedura na kojima bi trebao počivati međunarodni poredak. Zato je i svaka marka njegove previsoke plaće bila jednako nezakonita kao i odluke koje je pokušavao nametati”, napisao je Dodik na društvenoj mreži X pa poručio:
„Na kraju mu mogu ponuditi jedan prijedlog – budući da je sav novac koji je primio, kao i onaj koji je planirao primiti, proizvod jednog nezakonitog mandata, neka ga donira u humanitarne svrhe. Sigurno postoje ljudi u Federaciji BiH kojima bi time barem nešto korisno učinio, kada je već svoj mandat potrošio na uzaludno dodvoravanje sarajevskoj čaršiji i pokušaje da nanese štetu Republici Srpskoj.”
Zaključio je s brojnim optužbama i uvredama:
„U svom nezakonitom mandatu opljačkao je međunarodnu zajednicu i građane zemalja iz kojih je financiran, uzimajući novac na koji nije imao nikakvo pravo. Republika Srpska pokrenut će odgovarajuće postupke, jer i mi, ali i građani zemalja koje su ga financirale, imamo pravo znati koliku je materijalnu štetu proizvelo njegovo djelovanje. Schmidt je pokušao napraviti mnogo zla, ali je na kraju svojim djelovanjem samo potvrdio jednu činjenicu – Republika Srpska je neuništiva.”
Шмит је владао БиХ пет година, а да никада није био изабран, па чак ни потврђен од стране Савјета безбједности. Није мистерија зашто одлази: злоупотријебио је свој положај, више пута је надјачао демократске институције и покушао да дејтонску визију државе састављене од два…— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) May 10, 2026
