Dovršetak koridora Vc kroz BiH i dalje neizvjestan, otvorene istrage
Gradnja autoceste na dijelu paneuropskog koridora Vc između Budimpešte i Ploča kroz BiH koja traje više od dva desetljeća s neizvjesnim rokom završetka postala je predmetom nekoliko odvojenih istraga, prenijeli su lokalni mediji dok iz Autocesta Federacije BiH tvrde da su izloženi neutemeljenim napadima.
Oko 330 kilometara autoceste kroz BiH gradi se od 2001. godine a do sada je završeno tek nešto više od 130 kilometara što je manje od 14 kilometara godišnje.
Kuriozitet pri planiranju gradnje u BiH su i činjenice poput one da su od mosta na Savi kod Svilaja koji je napravljen 2021. godine izgradili deset kilometara autoceste ka Odžaku no ona zapravo ne vodi nikamo i služi tek kao lokalne cesta čekajući spoj s ostatkom koridora.
Ista je situacija s dionicom između Bune i Počitelja na jugu.
Radovi često počinju bez temeljitih istraživanja
Kroz ostatak BiH autocesta se gradi tako što se odvojeno planiraju radovi na izoliranim odsječcima dugim tek nekoliko kilometara. Radovi često počinju bez temeljitih istraživanja tla i uz paušalne procjene troškova koji se onda korigiraju u hodu pa cijene u konačnici višestruko rastu a proračuni se redovito probijaju.
Od ranijih najava i obećanja da će cijela autocesta biti dovršena do 2020. godine nije bilo ništa a najnovija su da bi sve moglo biti gotovo do 2030. godine iako je jasno kako ni to nije moguće.
Samo gradnja tunela kroz planinu Prenj na dionici između Sarajeva i Mostara dugog deset kilometara u optimalnim bi uvjetima trebala trajati barem šest godina a ti radovi još nisu ni započeli.
Iz Autocesta su se stoga umjesto novih prognoza o dovršenju cijelog koridora sada koncentrirali na njegov sjeverni dio.
"Naš plan je da cijeli potez od Sarajeva, odnosno od Bradine do Save bude u funkciji u drugoj polovini 2026. godine", izjavio je još 2024. ravnatelj Denis Lasić koji je 2021. kao tadašnji federalni ministar prometa najavljivao izgradnju cjelokupne autoceste najkasnije 2028. godine.
EU dala 599,3 milijuna eura bespovratnih sredstava
Prema informacijama dostupnim na mrežnim stranicama Autocesta FBiH Europska je unija za gradnju koridora zaključno sa 2024. godinom dala 599,3 milijuna bespovratnih sredstava uz posredovanje Europske investicijske banke (EIB) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) a upravo bi ta činjenica mogla biti povodom zanimanja Ureda europskog tužitelja (EPPO) za ovaj projekt.
Tu je informaciju objavilo nekoliko lokalnih medija uz tvrdnju kako poslovanje Autocesta FBiH uz EPPO istražuju i Tužiteljstvo BiH te Posebni odjel za suzbijanje organiziranog kriminala i korupcije tužiteljstva Federacije BiH.
Izravni povod za provjeru poslovanja Autocesta FBiH negativni je revizorski izvještaj za 2024. godinu ali i prijava jedne tvrtke.
Revizori su utvrdili kako su Autoceste FBiH "nabile" više od 225 milijuna eura dodatnih troškova mijenjajući ugovore o gradnji i nadzoru.
Samo za jednu dionicu oko Mostara cijena realizacije povećana je za 54 milijuna eura zbog neučinkovitosti u provedbi natječaja i procedura.
Ni odobrene kredite nisu bili u stanju aktivirati na vrijeme pa su na ime kamata zbog nekorištenja sredstava morali platiti više od 220 tisuća eura.
Da se istrage vode potvrdili su i iz uprave te tvrtke ali odlučno odbacuju mogućnost nezakonitog poslovanja u mandatu sadašnje uprave. Tvrde kako nisu zlorabili "niti jedan eurocent" odobrenih sredstava.
"Medijsku kampanju protiv Autocesta vodi bivši direktor"
Naveli su kako od 29. svibnja 2023. godine kada je imenovana nova uprava Autocesta "vode beskompromisnu borbu protiv interesnih skupina koje su posljednjih 15 godina, kroz mrežu povezanih tvrtki i suradnika, iz BiH izvlačile novac u zemlje Europske unije putem fiktivnih faktura, lažnih konzultantskih ugovora i prikrivenih tokova plaćanja.
Pojasnili su kako su sve te aktivnosti detaljno dokumentirane i dostavljene domaćim pravosudnim tijelima i navode kako medijsku kampanju protiv Autocesta vodi bivši direktor Elmedin Voloder, sada vlasnik privatne tvrtke koji na taj način pokušava prikriti svoj kriminal.
"Javno poduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, u cilju zaštite vrlo složene istrage, neće dalje iznositi detalje te će nastaviti suradnju sa svim relevantnim institucijama – EPPO-om, Federalnom upravom policije i nadležnim tužiteljstvima BiH s ciljem rasvjetljavanja i otkrivanja stvarnih nalogodavaca ovih i sličnih djela", stoji u priopćenju.
Problematično poslovanje Autocesta FBiH
Problematično poslovanje Autocesta FBiH nije "od jučer" i dugogodišnji je problem kojega niti jedna vladajuća garnitura do sada nije uspjela riješiti iako je sadašnja vlast kazneno prijavila bivšeg direktora Volodera.
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i lider stranke Narod i pravda (NiP) koja je sada na vlasti kazao je kako odlučno podupire napore da se istraže sve optužbe o zloporabama i nezakonitostima.
"Podržavam sve aktivnosti međunarodnih i domaćih istražnih tijela i njihove aktivnosti pa i ove u Autocestama koje su uglavnom i često predmet koruptivnih radnji", kazao je novinarima.
