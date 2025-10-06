Podignuto 16 optužnica u BiH nakon dešifriranja "Sky" i "Anom" aplikacija

Šesnaest optužnica protiv osoba povezanih s organiziranim kriminalom podignuto je nakon što su policijski istražitelji dešifrirali razgovore koje su vodili posredstvom zaštićenih aplikacija "Sky" i "Anom", potvrdili su u ponedjeljak iz Tužiteljstva BiH.
Oglas
Među optuženim osobama su uz pripadnike organiziranih kriminalnih skupina i policajci, odvjetnici te bivši savjetnik ministra sigurnosti BiH.
Aplikacije "Sky" i "Anom" godinama su bile glavno sredstvo komunikacije pripadnicima organiziranih kriminalnih skupina diljem svijeta.
Firma SKY Global, sa sjedištem u Kanadi 2018. razvila je aplikaciju prvobitno za Blackberry telefone, ali su pored toga, na tržište plasirali i modificirane telefone Nokia, iPhone, Google Pixel na kojima su mikrofoni, kamere i GPS bili onemogućeni.
SKY Global je ranije nudila i nagradu od četiri milijuna dolara onome tko uspije razbiti enkripciju. Zloporabe su otkrivene u istrazi koju je predvodio američki FBI u suradnji s drugim zapadnim policijskim agencijama.
Do kraja poslovanja kanadske tvrtke registrirano je 170 tisuća njenih uređaja, uglavnom u Europi te Sjevernoj i Južnoj Americi.
Trgovina drogom i pranje novca
Kako su iz Tužiteljstva BiH objavili u ažuriranom prikazu otvorenih istraga i podignutih optužnica šesnaest predmeta uglavnom se odnosi na trgovinu drogom, pranje novca te zloporabu službenog položaja i ovlasti.
Posljednja takva optužnica podignuta je u srpnju ove godine a odnosi se na pet osoba koja uključuje i sarajevskog odvjetnika Zlatka Ibrišimovića.
Optužnica ih tereti da su uz pomoć kriptiranih telefona aplikacije SkyEcc, kao članovi grupe za organizirani kriminal koja je djelovala na području BiH, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Belgije, UAE i drugih država EU, u međusobnom dogovoru novac pribavljen krijumčarenjem narkotika, koristili u gospodarskom poslovanju ubacujući nelegalno stečeni novac u legalne novčane tokove kupnjom nekretnina i roba.
Optužnicom se traži i povrat nezakonite imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom u iznosu većem od 500 tisuća eura, uključujući i dva stana u centru Sarajeva.
Prva optužnica povezana sa ovim istragama podignuta je 2022. i odnosi se na skupinu od osam osoba predvođenih Daliborom Railićem koji su optuženi i za ubojstvo policijskog načelnika iz Prijedora Radenka Bašića.
Članovi te skupine bavili su se krijumčarenjem kokaina.
Suđenje im je počelo 2023. i još traje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas