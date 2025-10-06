Podignuto 16 optužnica u BiH nakon dešifriranja "Sky" i "Anom" aplikacija

Optužnica ih tereti da su uz pomoć kriptiranih telefona aplikacije SkyEcc, kao članovi grupe za organizirani kriminal koja je djelovala na području BiH, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Belgije, UAE i drugih država EU, u međusobnom dogovoru novac pribavljen krijumčarenjem narkotika, koristili u gospodarskom poslovanju ubacujući nelegalno stečeni novac u legalne novčane tokove kupnjom nekretnina i roba.