Društvo novinara Slovenije: Promjene koje naručuje srpska politika mogle bi zahvatiti i Sloveniju
Društvo novinara Slovenije (DNS) s pozornošću i zabrinutošću prati medijska zbivanja u Srbiji, koja bi mogla imati ozbiljne posljedice i za slovenski N1 te za javnost, priopćili su iz DNS-a.
Kako otkriva danas objavljena snimka, većinski vlasnici United Grupe (BC Partners), koja posjeduje United Mediju, a ona među ostalim i televiziju N1, sudjeluju u namjerama da se ušutka još jedan od posljednjih velikih neovisnih medija u Srbiji, pri čemu surađuju s osobama bliskima srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću.
Novinari OCCRP-a i Krika objavili su snimku razgovora izvršnog direktora United Grupe Stana Millera i direktora Telekoma Srbije Vladimira Lučića, u kojem su, među ostalim, govorili o smjeni Aleksandre Subotić, izvršne direktorice United Medije, koja je vlasnica N1.
Prema snimci, njezinu smjenu očekuje srpski predsjednik Vučić, a novi direktor United Grupe Miller spreman je to provesti. Također se pokazuje da su odnosi između novog vodstva United Grupe, većinskog vlasnika (britanskog fonda BC Partners) i srpskih vlasti iznimno bliski, što je, kako su naglasili u DNS-u, razlog za ozbiljnu zabrinutost.
„N1 je u Srbiji jedan od rijetkih medija koji se već godinama opire pritiscima vlasti na neovisno novinarstvo. Javnost kredibilno i dosljedno informira o zbivanjima u Srbiji, uključujući i antivladine prosvjede, dok je velika većina medija u zemlji pod izravnim nadzorom vlasti,“ naveli su u Društvu novinara. Upozorili su da bi „ušutkivanjem N1 u Srbiji bio utišan glas neovisnog novinarstva, a vlast bi praktički u potpunosti podredila medijski prostor, što je s obzirom na aktualna zbivanja i prosvjede koji traju već više od osam mjeseci – posebno osjetljivo pitanje.“
„Posljedice za novinarstvo, medijsku slobodu, demokraciju i stabilnost regije mogle bi biti katastrofalne,“ poručili su iz DNS-a.
United Media u Sloveniji posjeduje informativni portal N1, koji slovensku javnost već više od četiri godine kredibilno, neovisno i vjerodostojno informira o zbivanjima u Sloveniji i svijetu. „Promjene u medijskom prostoru, koje naručuje srpska politika, mogle bi zahvatiti i Sloveniju. Stoga pozivamo vlasnike i upravitelje United Grupe da ne ugrožavaju medijsku slobodu,“ istaknuli su u DNS-u.
