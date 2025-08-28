Miller: U redu, savršeno. Vlado, ne znam tko ti je što obećao ili što već, ali kad ja dam obećanje, ja ga i ispunim. Ja sam čovjek od riječi. Problem je što mi se događa previše stvari odjednom, prebrzo, u više smjerova, uključujući i ovu stvar u Srbiji. Tamo imam vrlo malo utjecaja osim onoga o čemu smo razgovarali kad smo se sreli u Beogradu. Ne mogu danas otpustiti Aleksandru, kako smo planirali, u redu? Moram tu kompaniju u Srbiji učiniti vrlo malom, ako razumiješ na što mislim, i razdvojiti je. Treba mi vremena za to i to je ono što smo dogovorili. Banke moraju brzo raditi. Razumijem da te je predsjednik zvao i da je jako uznemiren, i to razumijem. Ali, moram pronaći način da to napravim brzo, brzo. Ne znam što ti je Nikos obećao ili netko drugi, ali učinit ću sve da ti pomognem, Vlado.