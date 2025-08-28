Objavio OCCRP
Transkript cijelog razgovora direktora UG i Telekoma: "Moram tu kompaniju učiniti jako malom u Srbiji"
Projekt za istraživanje organiziranog kriminala i korupcije (OCCRP) objavio je audio snimku telefonskog razgovora direktora United Grupe (UG) Stena Millera i direktora Telekoma Srbije Vladimira Lučića, u kojem su govorili i o smjeni Aleksandre Subotić, izvršne direktorice United Medije, u okviru koje posluje i televizija N1.
Na snimci direktor Telekoma više puta potvrđuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić traži smjenu direktorice United Medije Aleksandre Subotić. U istom razgovoru Miller također spominje predsjednika, kaže da razumije da je predsjednik uznemiren, ali i traži još malo vremena kako bi proveo njezinu smjenu.
N1 objavljuje transkript cijelog razgovora na srpskom jeziku:
Transkript razgovora
Miller: Zdravo, Vlado, Srbija nam eksplodira pod nogama, ali kako god... Bogdan me kratko informirao, poslao mi je neke dokumente. Povezao sam ga s našim bankarima koji rade na odvajanju medijskog posla u Srbiji. Tako sam ga povezao i slično. On će također biti u kontaktu s odvjetnicima iz Luksemburga iz Depevoisea kako bismo mogli završiti stvari. Moj problem, Vlado, jest da sam završio escrow* za tebe… Funkcionira li to? Je li sada u redu, escrow?
Lučić: Sve je u redu. Sve je u redu.
Miller: U redu, savršeno. Vlado, ne znam tko ti je što obećao ili što već, ali kad ja dam obećanje, ja ga i ispunim. Ja sam čovjek od riječi. Problem je što mi se događa previše stvari odjednom, prebrzo, u više smjerova, uključujući i ovu stvar u Srbiji. Tamo imam vrlo malo utjecaja osim onoga o čemu smo razgovarali kad smo se sreli u Beogradu. Ne mogu danas otpustiti Aleksandru, kako smo planirali, u redu? Moram tu kompaniju u Srbiji učiniti vrlo malom, ako razumiješ na što mislim, i razdvojiti je. Treba mi vremena za to i to je ono što smo dogovorili. Banke moraju brzo raditi. Razumijem da te je predsjednik zvao i da je jako uznemiren, i to razumijem. Ali, moram pronaći način da to napravim brzo, brzo. Ne znam što ti je Nikos obećao ili netko drugi, ali učinit ću sve da ti pomognem, Vlado.
Lučić: (nerazgovjetno)... Ista je situacija i u United Grupi. Imaš direktore medija, i onda imaš Aleksandru Subotić koja formalno nema neku veliku poziciju. Zato je predsjednik tražio od Nikosa da na brz način zamijeni samo Aleksandru Subotić, ne direktore N1 i Nove S. Svjestan je koliko je sada teško zamijeniti direktora N1 bez reorganizacije.
Miller: Da. Ne, ne, riješit ćemo to brzo, koliko je moguće brzo.
Lučić: Ali, Aleksandra Subotić je poput Viktorije ili pozicije sličnoj toj…
Miller: Da, to je… To je KGB-ovska vrsta pasjeg posla.
Lučić: Ali ona... Ona se definitivno vidi. Svi ostali ljudi se ne vide izravno, svi ostali ljudi su u redu. Dakle, u N1 Srbija i Nova S, oni imaju…
Miller: U redu... Ali, obećavam ti, kad bih mogao otpustiti Aleksandru... Ona me nervira. Zaista. Svaki put kad razgovaram s njom, poludim. Ne želim razgovarati s njom. Ne volim je. Dakle, ne bi bio problem ako bih je „malo volio“. To bi bilo u redu. Ako bih ti rekao kako ona razgovara sa mnom, kaže mi: ti moraš odlučiti. Šest puta sam joj već rekao: ne možeš mi govoriti što da radim. Ja ne radim za tebe. Užasno je. Također, na sastancima koje smo imali govori mi: moraš uraditi ovo, moraš uraditi ono... Radim j****o sve.
Lučić: Gledaj, i ona nam je sada napravila primjer (nerazgovjetno)... Kada ste vi iz BC Partners (nerazgovjetno)... Oni su to stavili u vaše vijesti zbog Aleksandre Subotić i sada ste vi... za Nikosa...
Miller: Znam, znam...
Lučić: Ali, ona upravlja medijima u United Mediji.
Miller: Znam, znam što je napravila. Nije to napravila jednom, nego mnogo puta. Ali ja nisam zabrinut što Nikos misli, u redu? Nikos je moj prijatelj, poznajem ga dugo. Ali na kraju dana ja vodim j****u kompaniju i volim Nikosa. Veoma mi je drag. On mi je jako drag prijatelj. Poznajem mu obitelj i sve. S druge strane, moram učiniti da se stvari dogode i učinit ću da se dogode što je prije moguće, Vlado.
Lučić: Objasnit ćemo to oko tebe... Ako ti treba bilo kakva pomoć od mene, mogu uskočiti...
Miller: Da, apsolutno...
Lučić: ...ako želiš razgovarati.
Miller: Ne, ne, apsolutno.
Lučić: ...možemo to zajedno uraditi.
Miller: Ne, već sam... Već sam, Vlado. Tako da smo, znaš...
Lučić: Želim ti pomoći na bilo koji način...
Miller: Znaš, kad smo se rukovali... Kad smo se rukovali, tada smo postali prijatelji. Ne moraš provesti 100 godina zajedno da bi postao prijatelj. Vjerujem ti 100 posto. Ima još jedna stvar koju te moram pitati. Kad je riječ o preuzimanju Shoppstera i drugih stvari o kojima smo razgovarali, toliko sam zauzet. Možeš li to pomaknuti za tjedan dana, molim te? Moram zaključiti dogovor, ali ako to možemo ostaviti za tjedan ili dva...
Lučić: Ne, ne brini, ja ću pripremiti moje...
Miller: Ti pripremi svoje stvari i ja ću... Da.
Lučić: ...Ugovor...
Miller: Kad budeš spreman, ja ću... Doleću u Srbiju i završit ćemo stvar. I onda opet idemo na dobar ručak u klubu, u redu?
Lučić: Da, da.
Miller: Da, to je dobro...
Lučić: To je jako dobro, radim na tome...
*Escrow je financijski proces u kojem neutralna treća strana (posrednik) privremeno drži sredstva ili imovinu u ime dvije strane u transakciji, sve dok se ne ispune ugovorene obveze. Posrednik (najčešće banka ili specijalizirana escrow agencija) pušta sredstva prodavatelju tek kada kupac potvrdi da su uvjeti transakcije ispunjeni, čime se štite oba sudionika od prevare i osigurava sigurnost transakcije.
Direktor Telekoma Vladimir Lučić u prvoj reakciji na nalaze OCCRP-a potvrdio je da je razgovarao s Millerom, ali je tvrdio da smjena Aleksandre Subotić nije bila tema njihova razgovora.
Nakon objavljivanja snimke, Lučić je u svojim javnim nastupima pokušao diskreditirati Aleksandru Subotić, ali i osporiti autentičnost objavljene snimke. Telekom Srbija, navodno, sprema i tužbu – no bez preciziranja koga će točno tužiti i pred kojim sudom.
Vesna Radojević, novinarka KRIK-a koji je surađivao s OCCRP-om na ovoj priči, izjavila je za N1 da je snimka autentična i da je to „ključni dokaz koliko Vučić može utjecati na medijsko tržište u Srbiji“.
„Vučić je svoju vladavinu započeo time i sada, više od 10 godina kasnije, svjedočimo novom urušavanju medija,“ navela je Radojević.
