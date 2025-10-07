Dvije minute bio najbogatija osoba u povijesti: Čovjeku greškom prebačene 92 bilijarde dolara na račun

Mnogi su sanjali da jedno jutro otvore svoj bankovni račun i vide da su dobili dodatnu svotu novca uz plaću.
Ili su možda sanjali da osvoje veliki novac na lutriji. No zamislite da provjeravate svoju bankarsku aplikaciju i otkrijete da imate ogromnih 92 bilijarde dolara (po današnjem tečaju to bi iznosilo oko 79,3 bilijardi eura).
Na dvije minute, prije više od deset godina, Chris Reynolds je sebi zaradio titulu najbogatijeg čovjeka na planetu.
Prilično neobična situacija odvila se u srpnju 2013. godine kada je otvorio svoj PayPal račun i iznenada pronašao 17-znamenkasti iznos novca.
Pretekao Slima
Ovaj golemi saldo značio je da je Reynolds službeno pretekao meksičkog poslovnog magnata Carlosa Slima kao najbogatiju osobu na svijetu u to vrijeme. Slim je 2013. bio “težak” 67 milijardi dolara, podsjeća LadBible.
Prije nego što se pojavio ovaj neočekivani iznos, Reynolds je rekao da je najviše što je ikada zaradio na PayPalu bilo “nešto više od 1.000 dolara (oko 844 eura)”, što je zaradio nakon što je prodao set starinskih BMW guma na eBayu.
Razgovarajući o svom iznenadnom bogatstvu za Philadelphia Daily News, Reynolds je rekao da ga je ogromna svota natjerala da se osjeća “kao milijun dolara”.
“U početku sam mislio da dugujem kvadrilijune. Bilo je to prilično veliko iznenađenje”, rekao je.
Da je zadržao novac, Reynolds je imao velike planove: želio je otplatiti državni dug i zatim kupiti Phillies, bejzbol tim iz Philadelphije.
PayPal se ispričao zbog “neugodnosti”
Međutim, to bi bilo moguće samo ako bi mogao “dobiti odličnu cijenu” za tim.
Nažalost, Reynoldsova iznenadna velika zarada nestala je gotovo jednako brzo kao što je i stigla, kada je PayPal shvatio što se dogodilo i ispričao mu se zbog “neugodnosti”.
U priopćenju tvrtka je navela kako je slučaj bio “očita pogreška”.
Novac je povučen s njegova računa, ali je kompanija ponudila da donira neobjavljeni iznos u gotovini dobrotvornoj organizaciji po njegovu izboru.
“Mislimo da je inspirativno što je odlučio iskoristiti ovaj događaj kako bi donirao cilju u koji vjeruje”, dodali su iz PayPala.
