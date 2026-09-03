FOTO / Tijelo Mladića stiglo u Beograd, evo kako su ga dočekali

Lijes s tijelom u zrakoplovu su iz Nizozemske dopratili Mladićev sin Darko, unuka Anastasija, srbijanski ministar pravde Nenad Vujić, te dva Mladićeva ratna suborca, a po slijetanju u Beograd prebačen je u Vojno-medicinsku akademiju gdje će biti obavljena obdukcija, izvijestila je agencija Tanjug.