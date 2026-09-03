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istaknuti transparenti

FOTO / Tijelo Mladića stiglo u Beograd, evo kako su ga dočekali

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N1 Srbija , N1info
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03. ruj. 2026. 19:40
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PEDJA MILOSAVLJEVIC/AFP

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove u Haagu priopćio je da je danas predao posmrtne ostatke Ratka Mladića njegovim najbližim srodnicima.

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Primopredaja je obavljena u zračnoj luci Rotterdam-Hag oko 15 sati, priopćio je Mehanizam.

Prema neslužbenim saznanjima beogradskih provladinih medija, pokop je previđen u ponedjeljak, 7. rujna.

Na nekoliko nadvožnjaka iznad autoceste prema središtu Beograda okupile su se stotine Mladićevih simpatizera istaknuvši transparente "Mladić srpski heroj", "Đenerale hvala", "Junaci nikad ne umiru".

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Ratko Mladić, nekadašnji zapovjednik vojske bosannskih Srba (VRS), koji je pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti, protjerivanja i deportacije, umro je 27. kolovoza u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Den Haagu.

Lijes s tijelom u zrakoplovu su iz Nizozemske dopratili Mladićev sin Darko, unuka Anastasija, srbijanski ministar pravde Nenad Vujić, te dva Mladićeva ratna suborca, a po slijetanju u Beograd prebačen je u Vojno-medicinsku akademiju gdje će biti obavljena obdukcija, izvijestila je agencija Tanjug.

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