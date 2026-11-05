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TRIGLAV

FOTO / Tragičan završetak potrage: Planinar pronađen mrtav nakon višednevne akcije spašavanja

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N1 Info
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05. stu. 2026. 16:32
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spašavanje, Slovenija
GRS Bovec

Višednevna potraga za nestalim planinarom na području Triglava u Sloveniji završila je tragično. Spasilačke službe potvrdile su da je muškarac pronađen mrtav, a njegovoj obitelji i bližnjima izrazile su sućut.

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Planinar se u nedjelju, 1. studenoga, u večernjim satima našao u nevolji na području Plemenica, na jednom od zahtjevnijih dijelova Julijskih Alpa. Zbog guste magle, snažnog vjetra i mraka nije mogao nastaviti kretanje.

U akciju spašavanja uključili su se pripadnici gorskih službi spašavanja iz Bovca i Mojstrane. Tijekom pretrage terena u ponedjeljak, 2. studenoga, pronašli su nekoliko osobnih predmeta nestalog planinara, no potraga za njim nastavljena je i sljedećih dana.

Zbog iznimno zahtjevnih uvjeta u akciju su uključene i helikopterske posade iz Brnika, uz angažman helikoptera Slovenske vojske i slovenske policije.

Spasioci su se tijekom intervencije suočavali s izrazito nepovoljnim vremenskim prilikama. Snijeg, led, kiša, snažan vjetar i gusta magla dodatno su otežavali pretraživanje ionako teško pristupačnog planinskog terena.

Područje Plemenica nalazi se na zapadnoj strani Triglava, najvišeg slovenskog vrha, koji doseže 2864 metra nadmorske visine. Riječ je o visokogorskom području poznatom po strmim i izloženim dijelovima planinarskih ruta, na kojima je kretanje posebno zahtjevno u lošim vremenskim uvjetima.

Početkom studenoga vremenske prilike u Julijskim Alpama mogu biti izrazito opasne. Na većim nadmorskim visinama temperature se spuštaju ispod ništice, a snijeg i led mogu prekriti planinarske staze. Uz to, magla i kratko trajanje dnevnog svjetla dodatno otežavaju orijentaciju i povećavaju rizik od nesreća.

Unatoč višednevnim naporima spasilačkih ekipa, potraga je završila pronalaskom tijela nestalog muškarca. Okolnosti njegove smrti zasad nisu objavljene.

Teme
potraga spašavanje triglav

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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