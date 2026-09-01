FOTO / U Beogradu i Novom Sadu obilježena 22 mjeseca od pada nadstrešnice, studenti: "Ovdje smo da ne zaboravimo“

N1 Srbija

Studenti i građani u Novom Sadu i Beogradu večeras hodaju u povodu obilježavanja 22 mjeseca od pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba, a jedna je teško ozlijeđena. U Nišu je danas održano 16 minuta šutnje uz poruku: „Još uvijek je 11:52“. Studentica Učiteljskog fakulteta u govoru je poručila: „Ovdje smo da ne zaboravimo.“

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Sudski postupci nisu znatno odmaknuli, a odgovornost za tragediju i dalje nije utvrđena, ocijenio je prije mjesec dana za N1 Srbiju profesor Fakulteta tehničkih znanosti u Novom Sadu i član Anketne komisije Dušan Dobromirov, koji smatra da se postupci vode tako da se prikrije odgovornost stvarnih krivaca te da je korupcija bila glavni uzrok nesreće.

Odlukom Apelacijskog suda u Novom Sadu u srpnju je potvrđena novosadska optužnica radi utvrđivanja odgovornosti u slučaju pada nadstrešnice. Optužnica je podignuta protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića.

Kako doznaje N1 Srbija, Goran Vesić i Anita Dimoski i dalje su na slobodi umjesto u pritvoru, i to navodno zbog tehničke pogreške.

Student Biološkog fakulteta Arsa rekao je za N1 Srbiju da je cilj prosvjeda podsjetiti građane zbog čega su studenti uopće izašli na ulice.

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"Prije svega, ovaj prosvjed služi tome da se prisjetimo zašto ovo radimo. To što se postupci vode samo na papiru pokazuje zašto smo tražili izbore – institucije ne mogu obavljati svoj posao. A u ovakvom stanju to se ne može dogoditi“, rekao je.

Student Pravnog fakulteta Andrej Popović kaže da se u postupcima vezanima uz pad nadstrešnice ništa nije promijenilo.

"Obilježili smo 1. rujna i prošle godine. Od tada se nismo pomaknuli. Trudimo se obilježiti svaki prvi dan u mjesecu. Ovdje smo kako ne bismo dopustili da se tragedija u Novom Sadu zaboravi“, rekao je.