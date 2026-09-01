ODUSTALE I UDRUGE PREŽIVJELIH
Otkazan skup podrške Ratku Mladiću u Srebrenici
Otkazan je najavljeni skup podrške pravomoćno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u Srebrenici, koji su prema najavama trebale organizirati pojedine srpske braniteljske udruge.
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Istodobno, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske nije odobrilo ni održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida, najavljenog za sutra od 16 do 18 sati u Srebrenici.
Okupljanje preživjelih žrtava genocida bilo je zamišljeno kao odgovor na najavljeni skup podrške Mladiću. Zahtjev za njegovo održavanje podnesen je zbog veličanja pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je prije nekoliko dana preminuo u Haagu.
U zahtjevu koji je u ime udruga podnio Alija Tabaković, delegat u Vijeću naroda Republike Srpske, navedeno je da je cilj okupljanja bio na dostojanstven, miran i nenasilan način poslati javnosti jasnu poruku da su javno veličanje, opravdavanje i pružanje potpore osobama pravomoćno osuđenima za ratne zločine, uključujući i one osuđene za genocid počinjen u Srebrenici, neprihvatljivi.
Okupljanje srebreničkih udruga također otkazano
Nakon što je skup podrške Mladiću otkazan, odlučeno je da se neće održati ni okupljanje srebreničkih udruga.
Tabaković je potvrdio da je zahtjev za mirno okupljanje ispred robne kuće u Srebrenici podnio upravo zbog najavljenog skupa podrške Ratku Mladiću.
"Podnio sam zahtjev za mirno okupljanje ispred robne kuće u Srebrenici, a sve zbog najavljenog skupa za ratnog zločinca Ratka Mladića. Dobili smo jamstva policije u Srebrenici da neće dopustiti da se takav skup održi u Srebrenici. Obaviješteni smo i pitani odustajemo li od mirnog okupljanja", kazao je Tabaković.
Dodao je da su policiju upozorili kako će aktivisti, ako ipak dođe do bilo kakvog okupljanja potpore Mladiću, održati mirno okupljanje kako je ranije najavljeno.
"Upozorili smo policiju da će, ukoliko bude bilo kakvog okupljanja, aktivisti održati mirno okupljanje kako je bilo i najavljeno. Vjerujemo da će Policijska postaja održati obećanje", poručio je Tabaković.
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