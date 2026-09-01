Otkazan skup podrške Ratku Mladiću u Srebrenici

U zahtjevu koji je u ime udruga podnio Alija Tabaković, delegat u Vijeću naroda Republike Srpske, navedeno je da je cilj okupljanja bio na dostojanstven, miran i nenasilan način poslati javnosti jasnu poruku da su javno veličanje, opravdavanje i pružanje potpore osobama pravomoćno osuđenima za ratne zločine, uključujući i one osuđene za genocid počinjen u Srebrenici, neprihvatljivi.