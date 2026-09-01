"Gospić je naš dom"
Bušić o Plenkovićevu dolasku u Gospić: "Nećemo se odazvati sastanku, od prosvjeda ne odustajemo"
Premijer Andrej Plenković sutra dolazi u Gospić, gdje će se sastati s predstavnicima lokalne vlasti i građanskim inicijativama, no iz inicijative "Gospić je naš dom" poručuju da se sastanku neće odazvati.
Kako je potvrđeno iz Vlade, Plenković će se u Gospiću sastati sa županima i načelnicima iz Ličko-senjske županije, a ondje će biti i ministri. Najavljeno je i da će razgovarati s predstavnicima građanskih inicijativa.
Vjekoslav Bušić iz inicijative "Gospić je naš dom" kaže da su oni dobili neslužbeni poziv, ali da su ga odlučili odbiti.
"Ne, mi nismo dio tih inicijativa. Mi smo dobili neslužbeni poziv i ovog puta smo ga odbili, zato što smo ovakve scenarije već doživjeli i ranije", rekao je.
'Već viđen scenarij saniranja političke štete'
Bušić smatra da se sličan scenarij već događao. Podsjetio je da je 27. lipnja, dva dana prije objave rezultata istraživanja o gospićkom odlagalištu, održan sastanak u Gospiću, koji je, prema njegovim riječima, imao za cilj saniranje političke štete.
"Naime, dva dana prije gospićkog prosvjeda 27.6. je napravljen isti scenarij u cilju saniranja političke štete. Tada je bila organizirana jedna predstava u Gospiću, u načelu s ministrima, s ljudima iz ministarstva, onda državnog inspektorata, državnog instituta za vode i to se ponavlja opet", govori Bušić.
'Nakon prosvjeda možemo razgovarati o zadacima koji su pred Vladom'
Ističe da su u inicijativi i dalje spremni razgovarati s institucijama, ali smatraju da je prije toga važno da se čuje glas građana.
"Mi smo, naravno kao i do sada, uvijek spremni razgovarati s institucijama, ali dopustite sada kada je već i najavljen i organiziran ovaj prosvjed, da se 5. rujna čuje glas građana, a nakon toga možemo razgovarati o svim konkretnim zahtjevima i zadacima koje su pred Vladom."
Bušić tvrdi da je dosadašnje postupanje bilo presporo te očekuje da će se ubuduće problemu pristupiti ozbiljnije.
"Jer ovo što je do sada učinjeno je doista neprihvatljivo i bilo je presporo. Jedino se nadam da će u budućnosti zapravo njihova zadaća biti puno ozbiljnije shvaćena i da će napokon doći do što hitnije sanacije, odnosno uklanjanja ovog otpada kao izvanrednog čišćenja, a nakon toga i stručne, jasne sanacije koje će biti u svim segmentima prezentirane transparentno u cijeloj javnosti", kazao je.
'Ne odustajemo od prosvjeda'
Na pitanje smatra li da je sutrašnji sastanak svojevrsna politička sanacija uoči prosvjeda koji je najavljen za 5. rujna, Bušić odgovara da od prosvjeda ne odustaju.
"Ne, mi od prosvjeda ne odustajemo", poručio je. Kaže da su slične situacije primijetili i ranije, kada bi se neposredno prije njihovih aktivnosti najavljivali različiti događaji ili objavljivale informacije povezane s problemom odlagališta.
"Gledali smo te scenarije. Ti scenariji su se ponavljali i prije ovog prosvjeda, recimo i u Gospiću lani kada je bila organizirana javna tribina u Gospiću na temu ovog otpada, recimo dan prije toga je Fond objavio nekakvo istraživanje tržišta, kada je u drugom mjesecu ove godine najavljena naša preskonferencija u Gospiću na temu godinu dana bez ikakvih pomaka."
Dodaje da je tada, uoči konferencije, bilo najavljeno prethodno savjetovanje u postupku javne nabave.
"U ovom slučaju je tada zapravo najavljeno prethodno savjetovanje u postupku javne nabave, noć uoči konferencije i kao što sam rekao prije samog prosvjeda u Gospiću je najavljena konferencija", rekao je.
'Otpad treba što prije ukloniti'
Bušić poručuje da će inicijativa nakon prosvjeda biti spremna razgovarati s institucijama, ali očekuju konkretne zahtjeve, rokove i veću transparentnost.
"Kao što smo rekli od sada, mi razgovaramo isključivo na temelju činjenica, mi razgovaramo sa svim institucijama koje bi trebale biti uključene u ovo i nakon 5. rujna smo spremni za sve sastanke, ali ovaj put da se svi zahtjevi i, znači, i rokovi objave transparentno, da više nema tih općenitih obećanja i nadam se da će nakon 5. rujna zapravo stvari krenuti u jednom puno transparentnijem i odlučenijem i stručnijem smjeru", kazao je Bušić.
Na kraju je ponovno upozorio na stav stručnjaka i vještaka Geotehničkog fakulteta da otpad treba što prije ukloniti kako bi se uklonio izvor onečišćenja.
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