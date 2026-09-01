Bušić o Plenkovićevu dolasku u Gospić: "Nećemo se odazvati sastanku, od prosvjeda ne odustajemo"

"Jer ovo što je do sada učinjeno je doista neprihvatljivo i bilo je presporo. Jedino se nadam da će u budućnosti zapravo njihova zadaća biti puno ozbiljnije shvaćena i da će napokon doći do što hitnije sanacije, odnosno uklanjanja ovog otpada kao izvanrednog čišćenja, a nakon toga i stručne, jasne sanacije koje će biti u svim segmentima prezentirane transparentno u cijeloj javnosti", kazao je.