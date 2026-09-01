Thompson zbog bespravne gradnje u Čavoglavama dobio i treću kaznu

Stranka je na rješenje o uklanjanju i rješenja o prvoj i drugoj novčanoj kazni podnijela tužbu Upravnom sudu u Splitu, koja do sada nije riješena. Istovremeno je Upravni sud u Splitu u predmetu rješavanja po tužbi na rješenje o prvoj novčanoj kazni donio rješenje od 7. srpnja 2026. godine kojim je odgodio izvršenje ovog rješenja do pravomoćnog okončanja ovog spora.