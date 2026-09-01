cifra je poprilična
Thompson zbog bespravne gradnje u Čavoglavama dobio i treću kaznu
Marku Perkoviću Thompsonu izrečena je i treća novčana kazna zbog bespravno izgrađenih objekata u Čavoglavama. Ukupno su mu izrečene tri novčane kazne u iznosu od 30.500 eura.
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Pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu izrečena je treća kazna jer nije uklonio ilegalno sagrađene objekte u Čavoglavama, potvrđeno je za Dnevnik.hr iz Državnog inspektorata.
Riječ je o građevinama na katastarskim česticama 1315/1, 1315/2, 1312/5, 1315/7, 1315/8, 1315/9 i 1315/10, sve u katastarskoj općini Čavoglave.
Kako je kontrolnim nadzorima utvrđeno da izvršenik u ostavljenom roku nije postupio prema rješenju građevinskog inspektora, inspekcija ga je novčanim kaznama pokušala prisiliti na njegovo izvršenje.
Najprije mu je izrečena novčana kazna od 6630 eura, a potom i druga u iznosu od 10.600 eura, potvrđeno je za Dnevnik.hr.
Naknadnom kontrolom utvrđeno je da je izvršenik uklonio dio građevina, ali nije u cijelosti postupio prema rješenju o uklanjanju.
Zbog toga mu je izrečena i treća novčana kazna u iznosu od 13.270 eura.
Ukupan iznos triju izrečenih kazni tako iznosi 30.500 eura.
Stranka je na rješenje o uklanjanju i rješenja o prvoj i drugoj novčanoj kazni podnijela tužbu Upravnom sudu u Splitu, koja do sada nije riješena. Istovremeno je Upravni sud u Splitu u predmetu rješavanja po tužbi na rješenje o prvoj novčanoj kazni donio rješenje od 7. srpnja 2026. godine kojim je odgodio izvršenje ovog rješenja do pravomoćnog okončanja ovog spora.
Iz Državnog inspektorata navode da je inspekcijski postupak i dalje u tijeku.
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