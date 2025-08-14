Oglas

studenti u blokadi

FOTO, VIDEO / Prosvjedi diljem Srbije: Policija ispaljuje suzavce i topovske udare

N1 Info
14. kol. 2025. 20:21
22:58
Fireworks explode, during a standoff between supporters of the ruling party and anti-government protesters in Belgrade, Serbia, August 14, 2025. REUTERS/Djordje Kojadinovic
REUTERS/Djordje Kojadinovic

U više od 30 gradova Srbije večeras se održavaju prosvjedi pod sloganom „Večeras pucate po šavovima“, koje su organizirali studenti u blokadi, a na kojima sudjeluje šire građanstvo.

Prvi incident - u Novom Sadu demolirane su prostorije SNS-a.

Dan ranije - na rubu građanskog rata

Dan ranije, u srijedu, zabilježeni su brojni incidenti; napadi SNS-ovih pristalica na prosvjednike, okupljanja batinaša koji su krenuli u više navrata na građane, kao i ispaljivanje topovskih udara, ali i pirotehnike na građane.


Prosvjedi pod sloganom „Večeras pucate po šavovima“ održavaju se večeras u više od 30 gradova Srbije na poziv studenata u blokadi.

Građani su na ulice izašli dan nakon nasilnih napada pristaša vladajuće stranke na prosvjednike i policijske brutalnosti prema okupljenima.

Okupljanja dolaze dan nakon nasilnih napada pristaša vladajuće stranke i policijske brutalnosti prema prosvjednicima. Najveći broj incidenata zabilježen je u Beogradu, Novom Sadu i Vrbasu.

Serbia's police officers intervene to end standoff between ruling party supporters and anti-government protesters in Belgrade, Serbia, August 13, 2025. REUTERS/Djordje Kojadinovic
prosvjedi u srbiji
policajac ošamario ženu
Live blog header

8 Objava

22:58

prije 17 min.

Beograd sada

22:56

Udarno

prije 20 min.

Suzavac u Novom Sadu i Beogradu

Novi Sad

Nakon što su građani u Novom Sadu krenuli prema Kosovskoj ulici, gdje se nalaze prostorije SNS-a, policija je po prvi put nakon tri sata reagirala.

Kod Zmaj Jovine gimnazije policija je na građane bacila suzavac, a maskirani muškarci iz mase uzvratili su bacanjem petardi prema kordonu. Potom su pripadnici Interventne policije u trku potisnuli građane.

Beograd

Na Novom Beogradu je, kako javlja reporterka N1, policija bacila suzavac kako bi rastjerala građane okupljene u Ulici Johna Kennedyja, gdje se nalazi općinski odbor SNS-a.

Nakon suzavca, građani su počeli bježati unatrag, prema dijelovima s višestambenim zgradama.

Policija je na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina, ponovno upotrijebila suzavac u nekoliko smjerova prema manjim skupinama građana, nakon čega su krenuli u akciju razbijanja prosvjednika.

22:33

Istaknuto

prije 43 min.

Policija koristi suzavac: Pristalice SNS-a vatrometom na građane

Na snimci se vidi kako više muškaraca kod Glavnog stožera u Beogradu sa maskama na licu ispaljuju pirotehnička sredstva na okupljene građane.

Za razliku od jučerašnjih prosvjeda, kako javljaju reporteri N1 Srbije, na noćašnjima policija koristi suzavac. Dosad nije bilo većih incidenata.

Za razliku od jučerašnjih prosvjeda, kako javljaju reporteri N1 Srbije, na noćašnjima policija koristi suzavac. Dosad nije bilo većih incidenata.

21:56

prije 1h

Napeto kod Generalštaba: Ispaljena pirotehnička sredstva na građane

Pirotehnička sredstva ispaljena su na građane u Kneza Miloša.

Iz pravca naprednjaka letele su baklje, plastične flaše i petarde, javlja N1 Srbija.

Žandarmerija je potisnula demonstrante bliže Vladi Srbije, a aktivisti SNS-a ostali su pozicionirani ispred prostorija te stranke u Kneza Miloša.

Tokom ispaljivanja pirotehnike Žandarmerija je bila između dve grupe.

21:40

prije 1h

Muškarci sa drvenim palicama u Beogradu

Muškarci sa drvenim palicama u Kneza Miloša u Beogradu

Grupa muškaraca koji u rukama imaju drvene palice nalazi se u Ulici kneza Miloša, objavio je na svom X profilu Zeleno-lijevi front.

21:18

prije 1h

Razbijene prostorije SNS-a

Sva stakla na prostorijama SNS u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu su razbijena. Večeras ispred prostorija nije bilo pristaša SNS-.

Reporterka iz Novog Sada javila je da je bačena i dimna bomba.

Okupljeni građani razbili su i sigurnosne kamere. Muškarci su stolicama i ostalim predmetima provalili u prostorije naprednjaka.

20:51

Istaknuto

prije 2h

U Novom Sadu bez policije

U Novom Sadu zasad je mirno i bez incidenata. Reporterka N1 Srbije javlja da se dio građana uputio prema prostorijama SNS.

"Policije u civilu ima, uniformirane - nema", rekla je.

20:28

prije 2h

Što se događalo jučer?

Juče se u Srbiji dogodio novi val sukoba između prosvjednika i pristaša vladajuće stranke, uz znatnu prisutnost policije. Situacije su bile napete, u više gradova bili su uspostavljeni policijski kordoni, a sukobi su zabilježeni u više gradova.

Privedeno je blizu 50 prosvjednika, dok je više desetaka osoba, prosvjednici i policajci, ozlijeđeno.

U Novom Sadu pristaše SNS-a napale su prosvjednike bacajući pirotehniku, udarajući ih palicama i gađajući ih kamenjem.

Policija je koristila suzavac da rastjera prosvjednike. Kod Ćacilenda je u jednom trenutku bio ispaljen hitac iz pištolja. Slično se dogodilo i u Novom Sadu. Kako je izvijestila N1 Srbija, radilo se o policajcu u civilu.

Sukobi i su se događali i u manjim gradovima poput Vrbasa, Čačka, Kragujevca i Niša. Najmanje jedan policajac ozlijeđen, a više osoba privedeno.

SNS aleksandar vučić beograd novi sad policija prosvjedi prosvjedi protiv policije prosvjedi u srbiji studenti

