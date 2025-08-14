Novi Sad

Nakon što su građani u Novom Sadu krenuli prema Kosovskoj ulici, gdje se nalaze prostorije SNS-a, policija je po prvi put nakon tri sata reagirala.

Kod Zmaj Jovine gimnazije policija je na građane bacila suzavac, a maskirani muškarci iz mase uzvratili su bacanjem petardi prema kordonu. Potom su pripadnici Interventne policije u trku potisnuli građane.

Gradjani vratili suzavac policiji pa prelepo 🥰

credit @usrana_motka pic.twitter.com/GFRywwu1rl — ᗰᑌKIᑕᗩ ♛ (@mukica8) August 14, 2025

Beograd

Na Novom Beogradu je, kako javlja reporterka N1, policija bacila suzavac kako bi rastjerala građane okupljene u Ulici Johna Kennedyja, gdje se nalazi općinski odbor SNS-a.

Bačen suzavac u Nemanjinoj ulici. pic.twitter.com/oDLEtueuWU — zoomer (@zoomer_rs) August 14, 2025

Nakon suzavca, građani su počeli bježati unatrag, prema dijelovima s višestambenim zgradama.

Policija je na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina, ponovno upotrijebila suzavac u nekoliko smjerova prema manjim skupinama građana, nakon čega su krenuli u akciju razbijanja prosvjednika.