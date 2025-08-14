studenti u blokadi
FOTO, VIDEO / Prosvjedi diljem Srbije: Policija ispaljuje suzavce i topovske udare
U više od 30 gradova Srbije večeras se održavaju prosvjedi pod sloganom „Večeras pucate po šavovima“, koje su organizirali studenti u blokadi, a na kojima sudjeluje šire građanstvo.
Prvi incident - u Novom Sadu demolirane su prostorije SNS-a.
Dan ranije - na rubu građanskog rata
Dan ranije, u srijedu, zabilježeni su brojni incidenti; napadi SNS-ovih pristalica na prosvjednike, okupljanja batinaša koji su krenuli u više navrata na građane, kao i ispaljivanje topovskih udara, ali i pirotehnike na građane.
Devet meseci smo kao u kružnom toku. Ovaj kružni tok, pošto ga je pravio SNS, naravno, ima semafor. Pogađajte koje je svetlo upaljeno.— FDU u blokadi (@sviublokade_fdu) August 14, 2025
Pripremili studenti FDU.#svinaulice pic.twitter.com/K1S5cqBZ5n
Prosvjedi pod sloganom „Večeras pucate po šavovima“ održavaju se večeras u više od 30 gradova Srbije na poziv studenata u blokadi.
Građani su na ulice izašli dan nakon nasilnih napada pristaša vladajuće stranke na prosvjednike i policijske brutalnosti prema okupljenima.
Okupljeni građani ispred PS Novi Beograd zbog uhapšenog dečka od 17god koji je u ruci imao gas masku i mirno šetao! pic.twitter.com/NLEdbqrfPR— Kreni-Promeni (@KPromeni) August 14, 2025
Okupljanja dolaze dan nakon nasilnih napada pristaša vladajuće stranke i policijske brutalnosti prema prosvjednicima. Najveći broj incidenata zabilježen je u Beogradu, Novom Sadu i Vrbasu.
22:58
prije 17 min.
Beograd sada
22:56
prije 20 min.
Suzavac u Novom Sadu i Beogradu
Novi Sad
Nakon što su građani u Novom Sadu krenuli prema Kosovskoj ulici, gdje se nalaze prostorije SNS-a, policija je po prvi put nakon tri sata reagirala.
Kod Zmaj Jovine gimnazije policija je na građane bacila suzavac, a maskirani muškarci iz mase uzvratili su bacanjem petardi prema kordonu. Potom su pripadnici Interventne policije u trku potisnuli građane.
Gradjani vratili suzavac policiji pa prelepo 🥰— ᗰᑌKIᑕᗩ ♛ (@mukica8) August 14, 2025
credit @usrana_motka pic.twitter.com/GFRywwu1rl
Beograd
Na Novom Beogradu je, kako javlja reporterka N1, policija bacila suzavac kako bi rastjerala građane okupljene u Ulici Johna Kennedyja, gdje se nalazi općinski odbor SNS-a.
Bačen suzavac u Nemanjinoj ulici. pic.twitter.com/oDLEtueuWU— zoomer (@zoomer_rs) August 14, 2025
Nakon suzavca, građani su počeli bježati unatrag, prema dijelovima s višestambenim zgradama.
Policija je na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina, ponovno upotrijebila suzavac u nekoliko smjerova prema manjim skupinama građana, nakon čega su krenuli u akciju razbijanja prosvjednika.
22:33
prije 43 min.
Policija koristi suzavac: Pristalice SNS-a vatrometom na građane
Na snimci se vidi kako više muškaraca kod Glavnog stožera u Beogradu sa maskama na licu ispaljuju pirotehnička sredstva na okupljene građane.
Za razliku od jučerašnjih prosvjeda, kako javljaju reporteri N1 Srbije, na noćašnjima policija koristi suzavac. Dosad nije bilo većih incidenata.
21:56
prije 1h
Napeto kod Generalštaba: Ispaljena pirotehnička sredstva na građane
Pirotehnička sredstva ispaljena su na građane u Kneza Miloša.
Iz pravca naprednjaka letele su baklje, plastične flaše i petarde, javlja N1 Srbija.
Žandarmerija je potisnula demonstrante bliže Vladi Srbije, a aktivisti SNS-a ostali su pozicionirani ispred prostorija te stranke u Kneza Miloša.
Tokom ispaljivanja pirotehnike Žandarmerija je bila između dve grupe.
21:40
prije 1h
Muškarci sa drvenim palicama u Beogradu
Muškarci sa drvenim palicama u Kneza Miloša u Beogradu
Grupa muškaraca koji u rukama imaju drvene palice nalazi se u Ulici kneza Miloša, objavio je na svom X profilu Zeleno-lijevi front.
Batinaši sa štanglama u Kneza Miloša spremni da tuku našu decu! pic.twitter.com/OvxDN6Ov88— Zeleno-levi front (@nedavimobgd) August 14, 2025
21:18
prije 1h
Razbijene prostorije SNS-a
Sva stakla na prostorijama SNS u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu su razbijena. Večeras ispred prostorija nije bilo pristaša SNS-.
Reporterka iz Novog Sada javila je da je bačena i dimna bomba.
Okupljeni građani razbili su i sigurnosne kamere. Muškarci su stolicama i ostalim predmetima provalili u prostorije naprednjaka.
20:51
prije 2h
U Novom Sadu bez policije
U Novom Sadu zasad je mirno i bez incidenata. Reporterka N1 Srbije javlja da se dio građana uputio prema prostorijama SNS.
"Policije u civilu ima, uniformirane - nema", rekla je.
Novi Sad uživo.— Kreni-Promeni (@KPromeni) August 14, 2025
Građani pristižu na protest ispred zgrade BIA. pic.twitter.com/yUFmwZnORs
20:28
prije 2h
Što se događalo jučer?
Juče se u Srbiji dogodio novi val sukoba između prosvjednika i pristaša vladajuće stranke, uz znatnu prisutnost policije. Situacije su bile napete, u više gradova bili su uspostavljeni policijski kordoni, a sukobi su zabilježeni u više gradova.
Privedeno je blizu 50 prosvjednika, dok je više desetaka osoba, prosvjednici i policajci, ozlijeđeno.
Beograd upravo. Policija čuva SNS mafijaše i tuče narod pic.twitter.com/1q7UOXpFSm— Bez Cenzure (@BCenzure) August 13, 2025
U Novom Sadu pristaše SNS-a napale su prosvjednike bacajući pirotehniku, udarajući ih palicama i gađajući ih kamenjem.
Policija je koristila suzavac da rastjera prosvjednike. Kod Ćacilenda je u jednom trenutku bio ispaljen hitac iz pištolja. Slično se dogodilo i u Novom Sadu. Kako je izvijestila N1 Srbija, radilo se o policajcu u civilu.
Sukobi i su se događali i u manjim gradovima poput Vrbasa, Čačka, Kragujevca i Niša. Najmanje jedan policajac ozlijeđen, a više osoba privedeno.
