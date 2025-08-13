Oglas

VIDEO / Policija i batinaši tukli građane u Beogradu i Novom Sadu, Vučić: Milosti za huligane neće biti

N1 Srbija
13. kol. 2025. 23:48
Serbian police stand next to a detaine a protester during standoff between supporters of the ruling Serbian Progressive Party (SNS) and anti-government protesters, in Belgrade, Serbia, August 13, 2025. REUTERS/Djordje Kojadinovic
. REUTERS/Djordje Kojadinovic

Beograd, Novi Sad i drugi gradovi u Srbiji poprišta su sukoba između prosvjednika, pristalica vladajuće stranke i policije. U glavnom gradu policijske snage blokirale su prolaz prema prostorijama SNS-a i Ustavnom sudu, dok su u Novom Sadu pristalice SNS-a napale građane pirotehnikom i bakljama, a kod tzv. Ćacilenda čuo se i pucanj. Zabilježene su ozljede prosvjednika, policajaca, privođenja i uporaba sile, a incidenti u ponoć - još nisu počeli jenjavati

Policija upotrijebila silu u Beogradu

U Beogradu, kod Londona, pripadnici policije su prvo pokušali potisnuti građane prema Studentskom kulturnom centru, a potom su primjenili i fizičku silu.

Dio građana, nakon što su krenuli ka Ustavnom sudu, a policija ih je zaustavila, okrenuo se i stigao pred Predsjedništvo Srbije.

Pucanj kod Ćacilenda

N1 Srbija javlja oko 23:30 da se kod Ćacilenda začuo pucanj. Koliko doznaju, netko je zapucao u zrak.

Građani su u panici trčali i upozoravali da napadači imaju pištolje, što je za N1 potvrdio i autoprijevoznik Milomir Jaćimović. Pored novinarske ekipe prošao je jedan muškarac s vidljivom ranom na glavi, dok je drugi izjavio da su „repetirali pištolj na ljude“.

„Popio sam baklju u lice, nosi fantomku, ima pancir, imaju podršku policije, netko je izvadio pištolj. Jedan od Ćacija. Sad, je li bio startni, nisam siguran“, rekao je jedan Novosađanin, prenosi N1 Srbija.

I u centru Beograda policijska brigada potiskuje građane.

"Ovo što policija radi je jedna vrsta navlakuše. Povlače se, a dok mi pričamo - dolazi pojačanje s druge strane. Priveli su jednog mladića, jednog su pogodili pendrekom u glavu", rekla je jedna od okupljenih građanki.

Kaos u Novom Sadu: Batinaši napali građane, ima ozlijeđenih

Novi incident zabilježen je u Novom Sadu kada su pristalice SNS-a izašle na stražnji izlaz stranačkih prostorija i krenule prema građanima, bacajući baklje i topovske udare.

Kod prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu došlo je do sukoba pristalica naprednjaka sa građanima, a snimljena je i jedna osoba sa pištoljem.

Vučićevo obraćanje

Predsjednik Srbije izjavio je kako je u sukobima ozlijeđeno 16 policajaca, od kojih dvojica teže – jednom je slomljena vilica, a drugi ima teške ozljede prsnog koša.

„Ono što je važno da ljudi znaju, nigdje se ništa nije dogodilo osim u blizini prostorija SNS-a. Svuda je uslijedio njihov napad, nigdje ih nitko nije napao. Išli su napadati ljude koji misle drugačije, a to ne mogu podnijeti. Spremni smo slušati ljude i vidjeti kakve promjene žele, ali ne možemo razgovarati s onima koji misle da je rješenje ugroziti nekome život. Ovo je višestruki pokušaj ubojstva“, rekao je.

Dodao je kako „nigdje se ništa nije dogodilo osim u blizini političke stranke koju batinaši ne vole“ te poručio da nije bilo ni razmišljanja o angažiranju vojske, naglasivši: „Građanskog rata neće biti.“

„Milosti za batinaše i huligane neće biti“, zaključio je.

aleksandar vučić nasilje neredi u srbiji novi sad prosvjedi pucnjava srbija ćacilend

