KAOTIČNE SCENE
VIDEO / Policija i batinaši tukli građane u Beogradu i Novom Sadu, Vučić: Milosti za huligane neće biti
Beograd, Novi Sad i drugi gradovi u Srbiji poprišta su sukoba između prosvjednika, pristalica vladajuće stranke i policije. U glavnom gradu policijske snage blokirale su prolaz prema prostorijama SNS-a i Ustavnom sudu, dok su u Novom Sadu pristalice SNS-a napale građane pirotehnikom i bakljama, a kod tzv. Ćacilenda čuo se i pucanj. Zabilježene su ozljede prosvjednika, policajaca, privođenja i uporaba sile, a incidenti u ponoć - još nisu počeli jenjavati
Policija upotrijebila silu u Beogradu
U Beogradu, kod Londona, pripadnici policije su prvo pokušali potisnuti građane prema Studentskom kulturnom centru, a potom su primjenili i fizičku silu.
Dio građana, nakon što su krenuli ka Ustavnom sudu, a policija ih je zaustavila, okrenuo se i stigao pred Predsjedništvo Srbije.
Pucanj kod Ćacilenda
N1 Srbija javlja oko 23:30 da se kod Ćacilenda začuo pucanj. Koliko doznaju, netko je zapucao u zrak.
Građani su u panici trčali i upozoravali da napadači imaju pištolje, što je za N1 potvrdio i autoprijevoznik Milomir Jaćimović. Pored novinarske ekipe prošao je jedan muškarac s vidljivom ranom na glavi, dok je drugi izjavio da su „repetirali pištolj na ljude“.
„Popio sam baklju u lice, nosi fantomku, ima pancir, imaju podršku policije, netko je izvadio pištolj. Jedan od Ćacija. Sad, je li bio startni, nisam siguran“, rekao je jedan Novosađanin, prenosi N1 Srbija.
I u centru Beograda policijska brigada potiskuje građane.
"Ovo što policija radi je jedna vrsta navlakuše. Povlače se, a dok mi pričamo - dolazi pojačanje s druge strane. Priveli su jednog mladića, jednog su pogodili pendrekom u glavu", rekla je jedna od okupljenih građanki.
Kaos u Novom Sadu: Batinaši napali građane, ima ozlijeđenih
Novi incident zabilježen je u Novom Sadu kada su pristalice SNS-a izašle na stražnji izlaz stranačkih prostorija i krenule prema građanima, bacajući baklje i topovske udare.
Kod prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu došlo je do sukoba pristalica naprednjaka sa građanima, a snimljena je i jedna osoba sa pištoljem.
Vučićevo obraćanje
Predsjednik Srbije izjavio je kako je u sukobima ozlijeđeno 16 policajaca, od kojih dvojica teže – jednom je slomljena vilica, a drugi ima teške ozljede prsnog koša.
„Ono što je važno da ljudi znaju, nigdje se ništa nije dogodilo osim u blizini prostorija SNS-a. Svuda je uslijedio njihov napad, nigdje ih nitko nije napao. Išli su napadati ljude koji misle drugačije, a to ne mogu podnijeti. Spremni smo slušati ljude i vidjeti kakve promjene žele, ali ne možemo razgovarati s onima koji misle da je rješenje ugroziti nekome život. Ovo je višestruki pokušaj ubojstva“, rekao je.
Dodao je kako „nigdje se ništa nije dogodilo osim u blizini političke stranke koju batinaši ne vole“ te poručio da nije bilo ni razmišljanja o angažiranju vojske, naglasivši: „Građanskog rata neće biti.“
„Milosti za batinaše i huligane neće biti“, zaključio je.
