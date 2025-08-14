Oglas

studenti u blokadi

FOTO, VIDEO / Prosvjedi diljem Srbije: Demolirane prostorije SNS-a u Novom Sadu

N1 Info
|
14. kol. 2025. 20:21
21:18
policija, Srbija
OLIVER BUNIC / str / AFP

U više od 30 gradova Srbije večeras se održavaju prosvjedi pod sloganom „Večeras pucate po šavovima“, koje su organizirali studenti u blokadi, a na kojima sudjeluje šire građanstvo.

Dan ranije - na rubu građanskog rata

Zabilježeni su brojni incidenti; napadi SNS-ovih pristalica na prosvjednike, okupljanja batinaša koji su krenuli u više navrata na građane, kao i ispaljivanje topovskih udara, ali i pirotehnike na građane.


Prosvjedi pod sloganom „Večeras pucate po šavovima“ održavaju se večeras u više od 30 gradova Srbije na poziv studenata u blokadi.

Građani su na ulice izašli dan nakon nasilnih napada pristaša vladajuće stranke na prosvjednike i policijske brutalnosti prema okupljenima.

Okupljanja dolaze dan nakon nasilnih napada pristaša vladajuće stranke i policijske brutalnosti prema prosvjednicima. Najveći broj incidenata zabilježen je u Beogradu, Novom Sadu i Vrbasu.

Serbia's police officers intervene to end standoff between ruling party supporters and anti-government protesters in Belgrade, Serbia, August 13, 2025. REUTERS/Djordje Kojadinovic
prosvjedi u srbiji
policajac ošamario ženu
+ 3
Pogledajte Galeriju
21:18

prije 3 min.

Razbijene prostorije SNS-a

Sva stakla na prostorijama SNS u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu su razbijena. Večeras ispred prostorija nije bilo pristaša SNS-.

Reporterka iz Novog Sada javila je da je bačena i dimna bomba.

Okupljeni građani razbili su i sigurnosne kamere. Muškarci su stolicama i ostalim predmetima provalili u prostorije naprednjaka.

20:51

Istaknuto

prije 30 min.

U Novom Sadu bez policije

U Novom Sadu zasad je mirno i bez incidenata. Reporterka N1 Srbije javlja da se dio građana uputio prema prostorijama SNS.

"Policije u civilu ima, uniformirane - nema", rekla je.

20:28

prije 53 min.

Što se događalo jučer?

Juče se u Srbiji dogodio novi val sukoba između prosvjednika i pristaša vladajuće stranke, uz znatnu prisutnost policije. Situacije su bile napete, u više gradova bili su uspostavljeni policijski kordoni, a sukobi su zabilježeni u više gradova.

Privedeno je blizu 50 prosvjednika, dok je više desetaka osoba, prosvjednici i policajci, ozlijeđeno.

U Novom Sadu pristaše SNS-a napale su prosvjednike bacajući pirotehniku, udarajući ih palicama i gađajući ih kamenjem.

Policija je koristila suzavac da rastjera prosvjednike. Kod Ćacilenda je u jednom trenutku bio ispaljen hitac iz pištolja. Slično se dogodilo i u Novom Sadu. Kako je izvijestila N1 Srbija, radilo se o policajcu u civilu.

Sukobi i su se događali i u manjim gradovima poput Vrbasa, Čačka, Kragujevca i Niša. Najmanje jedan policajac ozlijeđen, a više osoba privedeno.

Teme
SNS aleksandar vučić beograd novi sad policija prosvjedi prosvjedi protiv policije prosvjedi u srbiji studenti

