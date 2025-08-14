studenti u blokadi
FOTO, VIDEO / Prosvjedi diljem Srbije: Demolirane prostorije SNS-a u Novom Sadu
U više od 30 gradova Srbije večeras se održavaju prosvjedi pod sloganom „Večeras pucate po šavovima“, koje su organizirali studenti u blokadi, a na kojima sudjeluje šire građanstvo.
Dan ranije - na rubu građanskog rata
Zabilježeni su brojni incidenti; napadi SNS-ovih pristalica na prosvjednike, okupljanja batinaša koji su krenuli u više navrata na građane, kao i ispaljivanje topovskih udara, ali i pirotehnike na građane.
Devet meseci smo kao u kružnom toku. Ovaj kružni tok, pošto ga je pravio SNS, naravno, ima semafor. Pogađajte koje je svetlo upaljeno.— FDU u blokadi (@sviublokade_fdu) August 14, 2025
Pripremili studenti FDU.#svinaulice pic.twitter.com/K1S5cqBZ5n
Građani su na ulice izašli dan nakon nasilnih napada pristaša vladajuće stranke na prosvjednike i policijske brutalnosti prema okupljenima.
Okupljeni građani ispred PS Novi Beograd zbog uhapšenog dečka od 17god koji je u ruci imao gas masku i mirno šetao! pic.twitter.com/NLEdbqrfPR— Kreni-Promeni (@KPromeni) August 14, 2025
Okupljanja dolaze dan nakon nasilnih napada pristaša vladajuće stranke i policijske brutalnosti prema prosvjednicima. Najveći broj incidenata zabilježen je u Beogradu, Novom Sadu i Vrbasu.
21:18
prije 3 min.
Razbijene prostorije SNS-a
Sva stakla na prostorijama SNS u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu su razbijena. Večeras ispred prostorija nije bilo pristaša SNS-.
Reporterka iz Novog Sada javila je da je bačena i dimna bomba.
Okupljeni građani razbili su i sigurnosne kamere. Muškarci su stolicama i ostalim predmetima provalili u prostorije naprednjaka.
20:51
prije 30 min.
U Novom Sadu bez policije
U Novom Sadu zasad je mirno i bez incidenata. Reporterka N1 Srbije javlja da se dio građana uputio prema prostorijama SNS.
"Policije u civilu ima, uniformirane - nema", rekla je.
Novi Sad uživo.— Kreni-Promeni (@KPromeni) August 14, 2025
Građani pristižu na protest ispred zgrade BIA. pic.twitter.com/yUFmwZnORs
20:28
prije 53 min.
Što se događalo jučer?
Juče se u Srbiji dogodio novi val sukoba između prosvjednika i pristaša vladajuće stranke, uz znatnu prisutnost policije. Situacije su bile napete, u više gradova bili su uspostavljeni policijski kordoni, a sukobi su zabilježeni u više gradova.
Privedeno je blizu 50 prosvjednika, dok je više desetaka osoba, prosvjednici i policajci, ozlijeđeno.
Beograd upravo. Policija čuva SNS mafijaše i tuče narod pic.twitter.com/1q7UOXpFSm— Bez Cenzure (@BCenzure) August 13, 2025
U Novom Sadu pristaše SNS-a napale su prosvjednike bacajući pirotehniku, udarajući ih palicama i gađajući ih kamenjem.
Policija je koristila suzavac da rastjera prosvjednike. Kod Ćacilenda je u jednom trenutku bio ispaljen hitac iz pištolja. Slično se dogodilo i u Novom Sadu. Kako je izvijestila N1 Srbija, radilo se o policajcu u civilu.
Sukobi i su se događali i u manjim gradovima poput Vrbasa, Čačka, Kragujevca i Niša. Najmanje jedan policajac ozlijeđen, a više osoba privedeno.
