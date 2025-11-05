„Prometna policija i komunalna milicija, kao i dosad, na to ne reagiraju, iako im je to dio posla. S druge strane, revno kažnjavaju i maltretiraju autoprijevoznika Jaćimovića zbog navodnog prekršaja prilikom prijevoza sudionika prosvjeda koji su došli podržati Dijanu Hrku“, navodi se u priopćenju.