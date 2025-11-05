Narodna skupština Srbije
FOTO, VIDEO / Podrška za Hrku, protuokupljanje u Ćacilendu: Pristalice SNS-a organizirano dovoze na skup
Dijana Hrka, majka Stefana koji je poginuo u padu nadstrešnice, nastavila je štrajk glađu u blizini Narodne skupštine Srbije. Dok se u „Ćacilendu“ održava skup pristalica vlasti, pored njega se odvija i skup podrške Hrki, koji su organizirali studenti u blokadi.
U Beograd je stigao velik broj autobusa iz više gradova Srbije s pristalicama Srpske napredne stranke (SNS). Incidenata zasad nema, ali su zabilježene verbalne napetosti između okupljenih.
Stranka Srbija centar (SRCE) priopćila je da se autobusi s pristalicama SNS-a parkiraju na zelenoj površini kod istočnog krila Palate Srbija u Novom Beogradu, čime je, kako tvrde, prekršeno više zakona i gradskih propisa.
„Prometna policija i komunalna milicija, kao i dosad, na to ne reagiraju, iako im je to dio posla. S druge strane, revno kažnjavaju i maltretiraju autoprijevoznika Jaćimovića zbog navodnog prekršaja prilikom prijevoza sudionika prosvjeda koji su došli podržati Dijanu Hrku“, navodi se u priopćenju.
Iz stranke su dodali da čelnici režima „zloupotrebljavaju javne resurse“ i da su „privatizirali državu“.
„Takva zloupotreba državnih institucija i javnih poduzeća, koja se financiraju sredstvima svih građana i trebala bi im služiti, zahtijeva hitnu istragu tužiteljstva kako bi se zaustavio potpuni sunovrat države“, poručili su iz SRCE-a.
Jake policijske snage raspoređene su oko Doma Narodne skupštine, gdje se održavaju dva skupa.
N1 Srbija
N1 Srbija
N1 Srbija
N1
Okupljeni u šatorskom naselju nešto prije 17 sati počeli su preko razglasa glasno puštati domoljubne pjesme, na što su sudionici drugog skupa odgovorili glasnim negodovanjem, zviždanjem i udaranjem po loncima i tavama, javlja reporter agencije Beta.
Kordoni policije u opremi za razbijanje demonstracija potpuno okružuju zgradu parlamenta, a velik broj policajaca raspoređen je i uz samu ogradu, na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Takovske ulice, koji razdvaja dva skupa.
Promet u središnjem dijelu grada u potpunosti je obustavljen, a regulira ga prometna preusmjeravanjem vozila.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare