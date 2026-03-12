Glavni tužitelj BiH prozvao Hrvatsku zbog skrivanja bivšeg šefa tajne službe Zorana Galića

Po njegovim riječima, na suđenje pred Sudom BiH sada čeka 245 osoba protiv kojih je podignuta optužnica za ratne zločine a ključni problem je to što je većina optuženih i svjedoka u starijoj dobi pa to utječe na dinamiku procesa a nakon 30 i više godina godina od počinjenja teško je prikupiti sve potrebne dokaze.