REGIJA NE SURAĐUJE
Glavni tužitelj BiH prozvao Hrvatsku zbog skrivanja bivšeg šefa tajne službe Zorana Galića
Glavni tužitelj Tužiteljstva BiH Milanko Kajganić izjavio je u četvrtak kako je procesuiranje slučajeva ratnih zločina bilo i ostaje prioritet u radu tog tužiteljstva upozoravajući istodobno kako suradnja na tom planu među državama regije nije dobra i priječi provedbu suđenja i okončanje tih postupaka.
Kajganić je kazao kako u Tužiteljstvu BiH poduzimaju dodatne mjere kako bi spriječili "curenje informacija" o istragama zbog čega neki od osumnjičenih uspijevaju pobjeći iz zemlje prije uhićenja odnosno podizanja optužnica.
Kao primjer naveo je bijeg bivšeg zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Zorana Galića. On je neposredno prije nego što je trebao biti uhićen pod sumnjom na korupciju iz BiH u srpnju 2024. godine pobjegao u Hrvatsku gdje se i danas skriva.
Glavni tužitelj je naveo i kako su u predmetima organiziranog kriminala povezanim sa zaštićenim Sky i Anom aplikacijama dešifriranim zahvaljujući međunarodnoj policijskoj suradnji podignuto 20 optužnica protiv 105 osoba, uključujući pripadnike različitih policijskih agencija uz prijedlog za oduzimanje protupravno stečene imovine u vrijednosti od blizu 15 milijuna eura.
Optužen i šef OSA-e
Kako je kazao, 34 osobe optužene su zbog pranja novca sukladno preporukama Moneyval-a. Podsjetio je kako je podignuo i 15 optužnica protiv 24 osobe zbog korupcije a najznačajnije su protiv bivšeg predsjednika Suda BiH Ranka Debevca i nekadašnjeg čelnika Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osmana Mehmedagića te Jelene Majstorović, voditeljice odjela za istrage pri Upravi za neizravno oporezivanje (UNO).
Kajganić je potvrdio da Tužiteljstvo BiH istražuje sve sumnje na umiješanost državljana te zemlje u ratne sukobe u inozemstvu.
Također je potvrdio da je na snazi 30 tjeralica za osobama iz BiH koje su ratovale u Siriji kao i da je otvoreno 15 predmeta protiv onih koji su ratovali na području Ukrajine.
"Sve te osobe za nas su sigurnosno interesantne i čim budu dostupni prema njima će se poduzeti zakonom predviđene mjere", kazao je Kajganić.
50 optuženih za ratne zločine nedostupno vlastima BiH
Kajganić je na konferenciji za novinare u Sarajevu predstavio godišnji izvještaj o radu državnog tužiteljstva za 2025. godinu i pri tom podsjetio kako je od uspostave državnog suda i tužiteljstva za ratne zločine osuđeno 585 osoba.
Na Sudu BiH u tijeku je postupak u 51 predmetu protiv 234 osobe koje su optužene za ratne zločine.
Pred Prizivnim odjelom Suda BiH istodobno traje drugostupanjski postupak protiv 11 optuženih no čak 50 osoba koje su optužene za ratne zločine na području BiH nedostupno je pravosudnim tijelima te zemlje i skrivaju se u državama regije koristeći se dvojnim državljanstvom koje ih štiti od izručenja, kazao je Kajganić.
Slaba regionalna suradnja na procesuiranju ratnih zločina
Dodao je kako se u komunikaciji s državama regije i uz potporu Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT), nasljednika Haaškog tribunala, taj problem pokušava riješiti no nema značajnijih rezultata.
"Pokušavamo tu suradnju pospješiti no ona ne ide kako bi trebalo", rekao je Kajganić.
Po njegovim riječima, na suđenje pred Sudom BiH sada čeka 245 osoba protiv kojih je podignuta optužnica za ratne zločine a ključni problem je to što je većina optuženih i svjedoka u starijoj dobi pa to utječe na dinamiku procesa a nakon 30 i više godina godina od počinjenja teško je prikupiti sve potrebne dokaze.
