Dok sve zemlje u regiji tu priliku mudro koriste, jedino Bosna i Hercegovina stoji, a sada je realna mogućnost da sva planirana sredstva trajno izgubi jer će ih Europska komisija, nastavi li se ovakvo stanje, jednostavno preusmjeriti drugim državama s obzirom da su ona operativna i na raspolaganju samo do 2027. godine, zaključio je Borenović.