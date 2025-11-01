U petak u ponoć počeo je Dan žalosti koji je proglasila srbijanska vlada, nakon što su u četvrtak novosadski zborovi građana i studenti javno zatražili da se u znak sjećanja na stradale pod nadstrešnicom zastave na svim institucijama i javnim ustanovama u državi spuste na pola jarbola. Dan žalosti trajat će u subotu do ponoći.