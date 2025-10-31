Studenti o Vučićevoj isprici: Ako mu je stvarno žao, nek' prepusti prijestolje

"Svjesni smo svega što nam je bilo podmetnuto i kakve smo oblike nasilja prošli. To njegovo obraćanje nisam pratio, ali po onome što ste mi rekli, ne razumijem smisao njegovih riječi. Nazivali su nas svakakvim imenima - izdajnicima, stranim plaćenicima... A mi to nismo. Samo želimo pravdu. Sutra će biti godinu dana otkako se srušila nadstrešnica. Poginulo je 16 ljudi, a sedamnaesta djevojka je ostala osakaćena... Prošli smo pored njezine kuće. I nitko nije odgovoran. Dan prije te godišnjice on pokušava da nam se ispriča... Ja osobno to ne vidim kao iskren pokušaj smirivanja tenzija", rekao je Luka.