VOĐA STRANKE RESNI.CA

Nakon tajnog glasanja, Slovenija dobila novog predsjednika parlamenta. Evo tko je on

Hina
10. tra. 2026. 18:26
28.09.2022., Ljubljana, Slovenija - Sabina Sencar predala je Drzavnom izbornom povjerenstvu (DVK) kandidaturu za predsjednicu Republike Slovenije. Zoran Stevanovic. Photo: Ziga Zivulovic/F.A. BOBO
Vođa krajnje desne stranke Resni.ca Zoran Stevanović novi je predsjednik slovenskog parlamenta, izabran u petak tajnim glasanjem u kojem ga je podržalo 48 zastupnika, a 29 bilo protiv.

Glasanje o predsjedniku parlamenta je tajno, a kandidat je trebao većinu glasova svih zastupnika kako bi bio izabran, odnosno najmanje 46, zbog čega taj postupak u pravilu već predstavlja naznake moguće nove koalicije.

Stevanovića je, prema medijskim izvješćima, podržala dosadašnja oporba iz redova Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše i Nove Slovenije.

Protiv njegovog izbora bili su zastupnici dosadašnje vladajuće koalicije iz Pokreta Sloboda, socijaldemokrati i zastupnici Ljevice koji navode da je ovo uvod u formiranje četvrte Janšine vlade.

Pokret Resni.ca je na izborima koji su održani 22. ožujka osvojio pet mandata i smatra se ključnim za formiranje vlade.

Na parlamentarnim izborima najviše mandata pripalo je Pokretu Sloboda (29), a jedan manje je pripao SDS-u.

Ranije u petak održana je konstituirajuća sjednica 10. saziva Državnog zbora.

Slovenski premijer u prošlom mandatu i relativni izborni pobjednik Robert Golob održao je dosad dva kruga postizbornih razgovora o formiranju nove vlade, ali zasad bez vidljivih rezultata.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

