VIDEO / Građani u Srbiji zabrinuti: Pogledajte redove pred bankom kojoj je oduzeta dozvola za rad

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Nakon što je Narodna banka Srbije (NBS) priopćila da je Izvršni odbor donio odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci d.d. Beograd i pokretanju stečajnog postupka, ispred poslovnica te banke u Novom Sadu od ranih jutarnjih sati počeli su se stvarati redovi zabrinutih građana.

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Deseci građana snimljeni su jutros ispred poslovnice Alta banke u Novom Sadu. Klijenti banke čekaju u redu nakon što je u subotu ujutro objavljeno da Alta banka ostaje bez dozvole za rad.

Uz ovu vijest pojavile su se i neslužbene, nepotvrđene informacije pojedinih zaposlenika koji strahuju da bi od ponedjeljka mogli ostati bez posla, javlja Nova.rs.

Podsjetimo, prema službenom priopćenju NBS-a, odluka o oduzimanju dozvole donesena je radi zaštite imovine deponenata, nakon što je nadzorom utvrđeno kritično pogoršanje likvidnosti banke.

Poslove stečajnog upravitelja preuzima Agencija za osiguranje depozita (AOD), koja je prema zakonu dužna osigurati isplatu osiguranih depozita.

Iz Narodne banke Srbije pozivaju građane da prate službene objave središnje banke i Agencije za osiguranje depozita, putem kojih će biti objavljeni točan raspored i lokacije na kojima će započeti isplata zajamčenih sredstava.

Prema podacima NBS-a, Alta banka u blokadi je od 30. listopada 2026. godine.