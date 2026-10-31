Drama u Srbiji
Oduzeta dozvola za rad banci čijeg su vlasnika povezivali s Vučićevom vlašću
Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) donio je odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci d.d. Beograd, priopćeno je noćas iz NBS-a. Agencija za osiguranje depozita bit će sudskom odlukom imenovana stečajnim upraviteljem, precizira se u priopćenju.
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Izvršni odbor, kako navode iz NBS-a, utvrdio je da su oduzimanju dozvole prethodile nadzorne aktivnosti usmjerene na povećanje razine likvidnosti banke.
"Utvrđeno je da se u prethodnom razdoblju financijsko stanje banke znatno pogoršalo te da postoji mogućnost dodatnog pogoršanja financijskog stanja ili likvidnosti banke, zbog čega su ugroženi interesi deponenata banke", objašnjava se u priopćenju NBS-a.
S obzirom na to da su se stekli uvjeti za oduzimanje dozvole za rad banke, NBS navodi da je, u skladu sa Zakonom o bankama, donio navedenu odluku kako bi zaštitio interese deponenata i očuvao stabilnost financijskog sustava.
Agencija za osiguranje depozita u roku od sedam radnih dana omogućit će isplatu osiguranih iznosa depozita i raspolaganje sredstvima deponenata u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita, navodi se u priopćenju.
Vlasnik
Kako piše Forbes Srbija, Alta banka u stopostotnom je vlasništvu tvrtke Alta Group d.o.o., koja je u potpunom vlasništvu Davora Macure. Kako su mediji često navodili, svoje je poslovanje započeo razvijanjem mreže mjenjačnica.
Na internetskoj stranici Alta banke naveden je kao predsjednik Upravnog odbora, a u medijskim istupima predstavljan je kao „dr. Davor Macura”.
Sredinom ovog mjeseca našao se u središtu pozornosti javnosti i zbog toga što su mu crnogorske vlasti zabranile ulazak u Crnu Goru.
Tjednik Radar nedavno je objavio i članak o sudjelovanju banke, putem kreditiranja, u poslu koji je uključivao stavljanje hipoteke na poslovni prostor u Palači Albanija u Beogradu.
Srbijanski mediji nerijetko su uspjeh Alte povezivali s navodnim vezama njezina vlasnika s odlazećom vlašću. Kao argumente navodili su i platne transakcije koje je Alta obavljala za državna poduzeća ili institucije poput Ministarstva unutarnjih poslova Srbije, Elektroprivrede Srbije (EPS), Air Serbije, Parking servisa i Auto-moto saveza Srbije (AMSS).
Primjetno je i da je poduzetnik Davor Macura u posljednje vrijeme podnosio tužbe protiv novinara, ali i drugih osoba koje su upozoravale na snažan rast njegova poslovanja te ga povezivale s njegovom bliskošću sa sada već bivšom vlašću.
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