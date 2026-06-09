POKRENUT DISCIPLINSKI POSTUPAK
Kontrolor leta zakasnio na posao, avion iz Londona morao kružiti iznad Osijeka
Zrakoplov na letu iz Londona za Osijek kasnio je s slijetanjem 12 minuta nakon što se kontrolor leta nije na vrijeme pojavio u smjeni, potvrdili su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe.
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Avion je zbog toga morao kružiti iznad Osijeka, odnosno područja Čepina, dok se situacija nije riješila prema propisanim procedurama, javio je portal SiB.
Iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe navode da je internom provjerom utvrđeno kako je riječ o individualnom propustu radnika, odnosno njegovu zakašnjelom dolasku na posao. Naglašavaju da je incident bio izoliran te da sigurnost putnika, posade i zrakoplova ni u jednom trenutku nije bila ugrožena.
"Nakon što je nepravilnost uočena, situacija je žurno i učinkovito riješena primjenom propisanih procedura te je zrakoplov sigurno sletio u Zračnu luku Osijek s ukupnim kašnjenjem od 12 minuta“, poručili su iz HKZP-a.
Disciplinski postupak
Protiv kontrolora leta bit će pokrenut disciplinski postupak. Iz Zračne luke Osijek pojasnili su da zrakoplov nije mogao odmah sletjeti jer nije bilo potvrde da je djelatnik kontrole leta prisutan na radnom mjestu, javlja Dnevnik.hr.
Direktor Zračne luke Osijek Tihomir Pejin rekao je da su aerodromske službe odradile svoj dio posla te da je avion cijelo vrijeme bio u kontaktu s kontrolom leta u Zagrebu.
Stručnjaci ističu da je riječ o rijetkom slučaju koji pokazuje koliko su procedure u zračnom prometu važne. Iako je propust bio neuobičajen, sustav je funkcionirao, a let je završen sigurnim slijetanjem.
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