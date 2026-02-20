Hrvati neće sudjelovati na proslavi dana Jablanice

Hrvatski politički predstavnici odbili su sudjelovati na obilježavanju dana općine Jablanice na sjeveru Hercegovine budući da je svečana sjednica organizirana u prostorijama koje su tijekom rata bile logor za 900 Hrvata, te je u njemu počinjen niz ratnih zločina.
Većinske bošnjačke vlasti sazvale su svečanu sjednicu općine Jablanice u muzeju posvećenom bitki na Neretvi iz II. Svjetskog rata, kojega je bošnjačka Armija BiH tijekom rata pretvorila u logor za Hrvate. Hrvatski politički predstavnici u reagiranju su istaknuli da se održavanje svečane sjednice u prostorijama bivšeg logora smatra nepoštovanjem žrtava rata, osobito zbog teških sjećanja koja ova lokacija nosi.
„Svečanost se održava u logoru u kojemu su za vrijeme Domovinskog rata devedesetih godina, bili pritvoreni pripadnici hrvatskog naroda, civili, djeca i vojnici, te je taj prostor za naše članove, obitelji i sugrađane mjesto koje nosi nosi teška sjećanja i otvara stare rane", izjavio je čelnik HDZ-a BiH u Jablanici Ivan Rogić.
Zbog toga je najavio da nitko od hrvatskih političkih predstavnika neće sutra nazočiti svečanoj sjednici.
Po podacima hrvatske strane u logoru je tijekom rata bilo zatočeno 900 Hrvata civila, žena, djece i vojnika. Mnogi od tih ljudi bili su izloženi brutalnim torturama, a prema podacima hrvatskih udruga logoraša, osmero je njih poginulo ili preminulo zbog zlostavljanja. Među zatočenicima su bili ljudi iz Jablanice, Doljana, Drežnice, Grabovice i drugih okolnih sela, gdje su počinjeni teški ratni zločini nad hrvatskim stanovništvom.
Najmlađi logoraš bio je Gabrijel Jurkić koji je imao samo 28 dana, dok je najstariji logoraš bio Mato Marjanović s 81 godinom života i bio je slijep. Žene su bile žrtve silovanja, a među zatočenicima je bilo i novorođenčadi.
Za taj je zločin osuđeno više osoba. Najveću kaznu dobio je dozapovjednik postrojbe Zulfikar Nihad Bojadžić koji je osuđen na 15 godina zatvora.
