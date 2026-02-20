Hrvati neće sudjelovati na proslavi dana Jablanice

„Svečanost se održava u logoru u kojemu su za vrijeme Domovinskog rata devedesetih godina, bili pritvoreni pripadnici hrvatskog naroda, civili, djeca i vojnici, te je taj prostor za naše članove, obitelji i sugrađane mjesto koje nosi nosi teška sjećanja i otvara stare rane", izjavio je čelnik HDZ-a BiH u Jablanici Ivan Rogić.