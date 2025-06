Hrvoje Klasić za N1: U BiH je došlo do agresije i građanskog rata. Ali, zna se i tko je krivac

"Agresija i građanski rat nisu međusobno isključivi. Naravno da je u Bosni i Hercegovini postojao i građanski rat. Ljudi iz jednog sela pucali su na ljude iz drugog sela. Jesu li imali potporu iz Srbije ili Hrvatske – to ne mijenja činjenicu da se radi o građanskom ratu. To postaje međunarodna agresija u trenutku kada vojnici iz Hrvatske ili Srbije uđu na teritorij BiH bez poziva legalnih vlasti. Naravno da je riječ i o agresiji, to je zabilježeno i u Haagu", rekao je profesor s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je u Bosni i Hercegovini boravio povodom održavanja History Festa.