Urednici United Media u Srbiji usvojili Manifest za neovisno novinarstvo

Urednici medija koji posluju u okviru United Media u Srbiji usvojili su Manifest za neovisno novinarstvo. Na taj su način redakcije jasno istaknule da je u trenutku ozbiljnih političkih i poslovnih pritisaka na medije potrebno reafirmirati temeljne vrijednosti slobodnog i odgovornog novinarstva.

Nakon nedavno objavljenih audio snimaka i saznanja o tajnim dogovorima menadžmenta United Group i predstavnika srpskih vlasti, postalo je nužno dodatno naglasiti važnost neovisnosti novinara i redakcija koja predstavlja osnovni uvjet da u Srbiji ostane jamstvo slobodnog i profesionalnog novinarstva.

Manifest je usvojen na sastanku glavnih urednika televizije i portala N1, dnevnih novina i portala Nova, lista Danas i tjednika Radar. Njime ističemo da je neovisnost novinara i redakcija osnovni uvjet da United Media u Srbiji ostane jamac slobodnog i profesionalnog novinarstva.

United Media ovim dokumentom šalje jasnu poruku da će nastaviti štititi slobodu govora, profesionalni integritet i pravo građana na točne i relevantne informacije.

Manifest prenosimo u cijelosti:

Naša misija je da javnosti pružimo točne, provjerene i relevantne informacije, da čuvamo slobodu govora i profesionalni integritet te da novinarstvo ostane neovisno od političkih i poslovnih pritisaka.

Sloboda i odgovornost

Novinari i urednici imaju pravo na slobodan i odgovoran rad, bez miješanja vlasnika, oglašivača ili političkih centara moći.

Svaki novinar odgovara za istinitost i profesionalnost svoga rada, a urednici za uređivačku politiku i objavljene informacije.

Uloga urednika

Glavni urednik, u dogovoru s redakcijom, osmišljava i provodi uređivačku politiku utemeljenu na neovisnom i etičkom novinarstvu.

Urednik je dužan štititi profesionalna i ljudska prava novinara, uključujući pravo na mišljenje i odbijanje zadataka koji su protivni pravilima profesije.

Prava i obveze novinara

Novinari slobodno istražuju, prikupljaju i obrađuju informacije u skladu s profesionalnim standardima.

Novinari imaju pravo iznositi svoja profesionalna tumačenja događaja, utemeljena na analizi i novinarskim standardima, te biti zaštićeni od pritisaka, prijetnji, nasilja i cenzure.

Novinar ne može biti prisiljen objaviti sadržaj koji je neistinit, manipulativan ili u suprotnosti s etikom novinarstva.

Njihov rad ne može biti bitno mijenjan niti objavljen bez njihove suglasnosti.

Odgovornost vlasnika i izdavača

Izdavač je dužan osigurati profesionalnu i financijsku neovisnost redakcije.

Ima pravo definirati osnovnu programsku orijentaciju, ali bez zadiranja u uređivačku autonomiju.

Mora štititi novinare i urednike od političkih i drugih pritisaka.

Naša obveza prema javnosti

Naš rad temelji se na provjeri činjenica, suzbijanju dezinformacija i analiziranju političkih i društvenih procesa u Srbiji i regiji.

Sadržaj koji objavljujemo mora biti istinit, potpun i oslobođen bilo kakvog partikularnog interesa.