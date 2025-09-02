Urednici United Media u Srbiji usvojili Manifest za neovisno novinarstvo

Urednici medija koji posluju u okviru United Media u Srbiji usvojili su Manifest za neovisno novinarstvo. Na taj su način redakcije jasno istaknule da je u trenutku ozbiljnih političkih i poslovnih pritisaka na medije potrebno reafirmirati temeljne vrijednosti slobodnog i odgovornog novinarstva.
Nakon nedavno objavljenih audio snimaka i saznanja o tajnim dogovorima menadžmenta United Group i predstavnika srpskih vlasti, postalo je nužno dodatno naglasiti važnost neovisnosti novinara i redakcija koja predstavlja osnovni uvjet da u Srbiji ostane jamstvo slobodnog i profesionalnog novinarstva.
Manifest je usvojen na sastanku glavnih urednika televizije i portala N1, dnevnih novina i portala Nova, lista Danas i tjednika Radar. Njime ističemo da je neovisnost novinara i redakcija osnovni uvjet da United Media u Srbiji ostane jamac slobodnog i profesionalnog novinarstva.
United Media ovim dokumentom šalje jasnu poruku da će nastaviti štititi slobodu govora, profesionalni integritet i pravo građana na točne i relevantne informacije.
Manifest prenosimo u cijelosti:
Naša misija je da javnosti pružimo točne, provjerene i relevantne informacije, da čuvamo slobodu govora i profesionalni integritet te da novinarstvo ostane neovisno od političkih i poslovnih pritisaka.
Sloboda i odgovornost
- Novinari i urednici imaju pravo na slobodan i odgovoran rad, bez miješanja vlasnika, oglašivača ili političkih centara moći.
- Svaki novinar odgovara za istinitost i profesionalnost svoga rada, a urednici za uređivačku politiku i objavljene informacije.
Uloga urednika
- Glavni urednik, u dogovoru s redakcijom, osmišljava i provodi uređivačku politiku utemeljenu na neovisnom i etičkom novinarstvu.
- Urednik je dužan štititi profesionalna i ljudska prava novinara, uključujući pravo na mišljenje i odbijanje zadataka koji su protivni pravilima profesije.
Prava i obveze novinara
- Novinari slobodno istražuju, prikupljaju i obrađuju informacije u skladu s profesionalnim standardima.
- Novinari imaju pravo iznositi svoja profesionalna tumačenja događaja, utemeljena na analizi i novinarskim standardima, te biti zaštićeni od pritisaka, prijetnji, nasilja i cenzure.
- Novinar ne može biti prisiljen objaviti sadržaj koji je neistinit, manipulativan ili u suprotnosti s etikom novinarstva.
- Njihov rad ne može biti bitno mijenjan niti objavljen bez njihove suglasnosti.
Odgovornost vlasnika i izdavača
- Izdavač je dužan osigurati profesionalnu i financijsku neovisnost redakcije.
- Ima pravo definirati osnovnu programsku orijentaciju, ali bez zadiranja u uređivačku autonomiju.
- Mora štititi novinare i urednike od političkih i drugih pritisaka.
Naša obveza prema javnosti
- Naš rad temelji se na provjeri činjenica, suzbijanju dezinformacija i analiziranju političkih i društvenih procesa u Srbiji i regiji.
- Sadržaj koji objavljujemo mora biti istinit, potpun i oslobođen bilo kakvog partikularnog interesa.
