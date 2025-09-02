Oglas

Slobodni i odgovorni mediji

Urednici United Media u Srbiji usvojili Manifest za neovisno novinarstvo

author
N1 Srbija
|
02. ruj. 2025. 11:27
Urednici United Media u Srbiji
N1 Srbija

Urednici medija koji posluju u okviru United Media u Srbiji usvojili su Manifest za neovisno novinarstvo. Na taj su način redakcije jasno istaknule da je u trenutku ozbiljnih političkih i poslovnih pritisaka na medije potrebno reafirmirati temeljne vrijednosti slobodnog i odgovornog novinarstva.

Oglas

Nakon nedavno objavljenih audio snimaka i saznanja o tajnim dogovorima menadžmenta United Group i predstavnika srpskih vlasti, postalo je nužno dodatno naglasiti važnost neovisnosti novinara i redakcija koja predstavlja osnovni uvjet da u Srbiji ostane jamstvo slobodnog i profesionalnog novinarstva.

Manifest je usvojen na sastanku glavnih urednika televizije i portala N1, dnevnih novina i portala Nova, lista Danas i tjednika Radar. Njime ističemo da je neovisnost novinara i redakcija osnovni uvjet da United Media u Srbiji ostane jamac slobodnog i profesionalnog novinarstva.

United Media ovim dokumentom šalje jasnu poruku da će nastaviti štititi slobodu govora, profesionalni integritet i pravo građana na točne i relevantne informacije.

Manifest prenosimo u cijelosti:

Naša misija je da javnosti pružimo točne, provjerene i relevantne informacije, da čuvamo slobodu govora i profesionalni integritet te da novinarstvo ostane neovisno od političkih i poslovnih pritisaka.

Sloboda i odgovornost

  • Novinari i urednici imaju pravo na slobodan i odgovoran rad, bez miješanja vlasnika, oglašivača ili političkih centara moći.
  • Svaki novinar odgovara za istinitost i profesionalnost svoga rada, a urednici za uređivačku politiku i objavljene informacije.

Uloga urednika

  • Glavni urednik, u dogovoru s redakcijom, osmišljava i provodi uređivačku politiku utemeljenu na neovisnom i etičkom novinarstvu.
  • Urednik je dužan štititi profesionalna i ljudska prava novinara, uključujući pravo na mišljenje i odbijanje zadataka koji su protivni pravilima profesije.

Prava i obveze novinara

  • Novinari slobodno istražuju, prikupljaju i obrađuju informacije u skladu s profesionalnim standardima.
  • Novinari imaju pravo iznositi svoja profesionalna tumačenja događaja, utemeljena na analizi i novinarskim standardima, te biti zaštićeni od pritisaka, prijetnji, nasilja i cenzure.
  • Novinar ne može biti prisiljen objaviti sadržaj koji je neistinit, manipulativan ili u suprotnosti s etikom novinarstva.
  • Njihov rad ne može biti bitno mijenjan niti objavljen bez njihove suglasnosti.

Odgovornost vlasnika i izdavača

  • Izdavač je dužan osigurati profesionalnu i financijsku neovisnost redakcije.
  • Ima pravo definirati osnovnu programsku orijentaciju, ali bez zadiranja u uređivačku autonomiju.
  • Mora štititi novinare i urednike od političkih i drugih pritisaka.

Naša obveza prema javnosti

  • Naš rad temelji se na provjeri činjenica, suzbijanju dezinformacija i analiziranju političkih i društvenih procesa u Srbiji i regiji.
  • Sadržaj koji objavljujemo mora biti istinit, potpun i oslobođen bilo kakvog partikularnog interesa.
Teme
Manifest za neovisno novinarstvo N1 Srbija Nova.rs United Group United Media

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ